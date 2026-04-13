Loteamento Ranzani segue embargado e compradores aguardam regularização

Prefeitura afirma que pendências ainda estão em fase de execução e orienta que proprietários de terrenos aguardem liberação antes de qualquer obra

A situação do Loteamento Jardim Ranzani, em Vargem Grande do Sul, continua gerando apreensão entre as pessoas que adquiriram os lotes do empreendimento. O loteamento é considerado um dos maiores em andamento no município, mas permanece embargado pela prefeitura municipal desde o início de fevereiro deste ano, quando foram apontadas irregularidades na execução das obras.

Na ocasião, a administração municipal notificou a empresa Terras de São Lourenço Empreendimentos Imobiliários Ltda, de Leme, responsável pela obra, estabelecendo prazo para a regularização de pendências relacionadas ao cronograma físico-financeiro e à infraestrutura do loteamento, que conta com cerca de 728 lotes, sendo mais de 300 já comercializados.

Entre os problemas identificados estavam questões envolvendo iluminação pública, licenciamento ambiental, construção de lago, funcionamento do reservatório de água, além da conclusão da Estação Elevatória de Esgoto e interligações do sistema.

Em nova apuração, a Gazeta de Vargem Grande procurou novamente a Prefeitura, que informou que o loteamento segue em processo de regularização. Segundo a administração pública, parte das intervenções já está em andamento, como a iluminação pública, atualmente em fase de vistoria.

Ainda de acordo com o município, o projeto de drenagem e as questões ambientais estão sendo tratadas junto à CETESB e devem ser incluídas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Já as exigências do SAE, especialmente relacionadas à estação elevatória de esgoto, sistemas de automação e interligação das redes, também seguem em execução conforme o novo cronograma apresentado pela loteadora.

A Prefeitura ressaltou que a liberação do loteamento depende da conclusão integral dessas intervenções e da formalização do TAC, não havendo, até o momento, prazo definido para o desembargo. Por fim, o município orienta que os proprietários dos lotes aguardem a liberação oficial antes de realizar qualquer tipo de construção no local.

A reportagem também tentou contato com Alan Mauricio, um dos responsáveis pela comercialização dos lotes junto à empresa Terras de São Lourenço Empreendimentos Imobiliários Ltda, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.