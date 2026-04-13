GCM ministra capacitação em primeiros socorros

A Guarda Civil Municipal tem desempenhado um papel fundamental na promoção da segurança e preservação da vida, por meio da realização de treinamentos de primeiros socorros nas unidades de ensino, conforme estabelece a Lei 13.722/2018. Durante a última semana, a corporação capacitou diferentes grupos que participaram da formação.

A legislação foi sancionada em 2018 após a trágica morte do menino Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que se engasgou durante um passeio escolar em 2017, na cidade de Conchal. O caso evidenciou a importância do preparo adequado de profissionais da educação para atuação em situações de emergência.

Desde então, tornou-se obrigatória a capacitação em primeiros socorros para colaboradores de instituições de ensino públicas e privadas, garantindo condições mínimas de resposta rápida até a chegada do atendimento especializado.

O treinamento está sendo ministrado pela GCM, com o instrutor GCM Francisco e a inspetora Luciana, bem como por meio de seu corpo de socorristas, profissionais devidamente treinados e capacitados tanto para o atendimento de ocorrências de urgência e emergência quanto para a formação e instrução de equipes.

Durante a capacitação, são abordadas as principais situações de risco no ambiente escolar, com foco em ocorrências como engasgamento, quedas, sangramentos, convulsões e parada cardiorrespiratória. Segundo ressaltou a GCM, em muitos casos, não há tempo hábil para aguardar o socorro especializado, sendo essencial a intervenção imediata de pessoas treinadas.

Conforme destacou a corporação, com o aumento de ocorrências envolvendo crianças, especialmente casos de engasgamento frequentemente divulgados na mídia, o treinamento torna-se indispensável para salvar vidas e minimizar possíveis sequelas.

A capacitação possui carga horária de quatro horas, com conteúdo teórico e prático voltado às principais emergências, sendo aplicada anualmente nos estabelecimentos de ensino municipais, conforme previsto na legislação vigente.