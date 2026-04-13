9º Torneio de Pesca reuniu grande público na represa

Evento tradicional em Vargem chega à 9ª edição com participação regional e atraindo centenas de pescadores e familiares da cidade

Realizado na Sexta-Feira da Paixão, dia 3 de abril, o 9º Torneio de Pesca na Barragem Eduíno Sbardellini em Vargem Grande do Sul, reuniu um grande público e contou com a participação de pescadores de diversas cidades da região, como São Sebastião da Grama, São João da Boa Vista, Aguaí, Casa Branca, Itobi, Mogi Mirim, Mococa e Poços de Caldas e também centenas de pescadores do município.

O evento reforça sua consolidação como destaque regional, atraindo competidores e visitantes a cada edição. Neste ano, o torneio também contou com cobertura da EPTV São Carlos. A organização sob a responsabilidade do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente também envolveu outros departamentos da Prefeitura Municipal, com foco no bem-estar e na segurança dos participantes. Assim como na edição anterior, realizada em 2025, não houve registro de contratempos entre os participantes.

O torneio atraiu centenas de pescadores de Vargem e região. Além dos pescadores, muitas famílias estavam presentes com crianças ganhando sorvetes e o poder público municipal colocou brinquedos infláveis para divertimento dos pequenos. Na véspera do evento, a prefeitura soltou 1.500kg de tilápias e 300kg de patinga. A Gazeta de Vargem Grande esteve presente durante o torneio, fazendo cobertura e colocando ao vivo nas suas redes sociais.

Durante o torneio, foram promovidos sorteios de brindes oferecidos por comerciantes locais. Cada pescador recebeu um número na abertura dos portões, garantindo a participação nas premiações. Entre os itens sorteados estavam equipamentos de pesca e ferramentas.

No aspecto competitivo, o destaque foi o pescador Cleiton Daniel, que fisgou o maior peixe da edição, uma patinga com 2,165 quilos. Neste ano, não houve premiação para o menor peixe.

Ao Jornal Gazeta de Vargem Grande, o prefeito Celso Ribeiro destacou a importância do evento para o município. Segundo ele, o torneio já se tornou uma tradição local e segue em crescimento. “É muito bom ver a participação de pescadores de toda a região e o empenho da nossa equipe garantindo uma organização de qualidade. Isso nos motiva a continuar fortalecendo esse evento”, afirmou.