Classificados

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Uma jovem foi resgatada pela Polícia Militar na madrugada de sexta-feira, 3 de abril, na Rodovia SP-340, no município de Itobi. De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando se deparou com a jovem em uma passarela da...
Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana
Faleceu João Batista Casimiro, aos 70 anos de idade, no dia 2 de abril. Residia na Vila Santana; era viúvo de Santa; deixou os filhos Fábia e Lucas; genro e nora. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no...