Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu João Batista Casimiro, aos 70 anos de idade, no dia 2 de abril. Residia na Vila Santana; era viúvo de Santa; deixou os filhos Fábia e Lucas; genro e nora. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Janira da Silva de Campos, aos 84 anos de idade, no dia 2 de abril. Residia na Cohab II, era viúva de José de Campos; deixou os filhos Marlene, Sirlene, José Francisco e Paulo César; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedito Cabral, aos 93 anos de idade, no dia 3 de abril. Residia em Ribeirão Preto; deixou os filhos João, Paulo, Sandra e Marcos; era pai também de Josué – já falecido; deixou genro e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Batista Umbelino, aos 88 anos de idade, no dia 7 de abril. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou a esposa Antônia Rodrigues; os filhos Vera, Luís, Santa, Helena e Madalena; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ivair Afonso Bento, conhecido por Ivair do Tanquinho, aos 76 anos de idade, no dia 7 de abril. Residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Silvia Maria Rodrigues; os filhos Ivair Antônio e Mileide; nora; genro e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Faleceu Carlos Eduardo Mineli de Souza, conhecido por Cadu, aos 18 anos de idade, no dia 9 de abril. Residia na Cohab V; deixa mãe Isabel Cristina Mineli; era filho de Carlos Roberto de Souza – já falecido. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecida Longuini, a Cidinha, aos 80 anos de idade, no dia 9 de abril. Residia na Vila Polar; deixou irmã e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o cantor Joel Batista de Oliveira Júnior, aos 31 anos de idade, no dia 9 de abril. Joel residia no Jardim Iracema; era filho de Regina -já falecida e Joel; deixa os irmãos Rodrigo e Juliana; avó; sobrinho e tios. Seu sepultamento será realizado neste sábado dia 11, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu o ex-vereador Iletro Cachola, o conhecido Toco

Faleceu em Vargem Grande do Sul, no dia 3 de abril, o ex-vereador e mecânico Iletro Cachola, o conhecido Toco, aos 75 anos de idade.

Toco exerceu a profissão de mecânico ao longo de sua vida, atendendo em sua oficina mecânica a Iletrocar na rua Padre José Valeriano, junto com o filho Daniel. Era um dos mais antigos e respeitado na sua profissão, onde formou inúmeros mecânicos que passaram por sua oficina e que hoje atendem em seus próprios estabelecimentos.

Antigo morador da Vila Polar, residia no Jardim Fortaleza, deixa a esposa Neide Asnaldo Cachola, os filhos Daniel e Danusa, a nora Michele, os netos Giulia e Pedro Henrique, e demais familiares.

Ele foi eleito vereador por duas legislaturas, sendo a primeira de 2005 a 2008, gestão do ex-prefeito Celso Ribeiro e depois de 2013 a 2016, durante a gestão do ex-prefeito Celso Itaroti.

Toco era maçom, pertenceu à Loja Renascença II, era muito conhecido e querido pela população não só pelo seu profissionalismo, mas também pelos muitos trabalhos que realizou em prol da comunidade vargengrandense. Sua participação nas festas e quermesses da cidade cantando os números da roleta de prêmios, tornaram-se símbolo de sua contagiante alegria em servir a comunidade. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Zulmira Grassi Honório faleceu aos 92 anos de idade

Faleceu Zulmira Grassi Honório, aos 92 anos de idade, no dia 7 de abril. Residia no Centro; era viúva de Darci Duarte; deixou os filhos Sinésio e Sidnei; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério da Saudade.

Dona Zulmira teve importante participação no desenvolvimento da Igreja Congregação Cristã no Brasil, onde ingressou ainda jovem, sendo considerada uma das primeiras a participar da constituição da igreja no município. Ela fazia parte do setor de Obras da Piedade, que cuidava de idosos e de outras pessoas que necessitavam de amparo da Congregação. Até recentemente, ela ainda estava presente nos trabalhos da igreja.

Também atuou durante mais de 30 anos no comércio de roupas e confecções na cidade, sendo proprietária da Casa Duarte, onde iniciou por volta de 1973 e ficou até por volta de 2012. A loja ficava na Rua do Comércio, ao lado da antiga Padaria Candinho.

Faleceu Ângelo Antônio Cavalheiro

Faleceu nesta quarta-feira, dia 8 de abril, Ângelo Antônio Cavalheiro, aos 90 anos de idade, de tradicional família de Vargem Grande.

Ângelo foi proprietário do Castelo Sant’Angelo, era viúvo de Lourise Rodrigues Cavalheiro; deixa as filhas Denyse e Ivelise; o genro Clóvis; o neto Lucca e demais familiares.

Seu corpo foi cremado no Crematório Eco Parque em Santo Antônio da Posse.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Itobi

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Nair de Campos Oliveira, aos 80 anos de idade, no dia 8 de abril. Deixou as filhas Maria, Fabiana e Regina; os genros Donizeti e Luiz; e o neto Pedro. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério de Itobi.

Faleceu Renato Moretti, aos 75 anos de idade, no dia 8 de abril. Deixou a esposa Maria Aparecida de Andrade Moretti; a filha Renata; genro e os netos Ana Luiza e Erick. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério de Itobi.