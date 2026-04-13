PM impede tentativa de suicídio e resgata jovem em Itobi

Uma jovem foi resgatada pela Polícia Militar na madrugada de sexta-feira, 3 de abril, na Rodovia SP-340, no município de Itobi.

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando se deparou com a jovem em uma passarela da rodovia, em situação de risco. Uma amiga da vítima permanecia na parte inferior da estrutura e tentava acalmá-la.

Diante da situação, uma policial iniciou diálogo com a jovem, utilizando técnicas de abordagem em momentos de crise, enquanto o outro agente realizou aproximação e conseguiu contê-la, impedindo a queda. Na sequência, a equipe retirou a jovem do local com segurança.

Após o resgate, o atendimento de emergência foi acionado e a vítima encaminhada ao pronto-socorro de Casa Branca, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Judiciária e registrada, sendo finalizada sem outras intercorrências. O caso foi encaminhado para as autoridades competentes.