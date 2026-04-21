Vargem garante novos equipamentos em evento regional

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) participou, na tarde de 9 de abril, da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, realizada no Prédio do Relógio, em Campinas. Ele esteve acompanhado da primeira-dama Micaela G. Ribeiro. Durante o encontro, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao lado da primeira-dama do Estado, Cristiane de Freitas, e sua equipe, anunciou uma série de investimentos destinados à macrorregião.

Entre os benefícios confirmados para Vargem Grande do Sul estão a entrega de uma pá carregadeira e uma escavadeira hidráulica. Os equipamentos somam mais de R$ 1,5 milhão em investimentos e, segundo o Executivo, devem reforçar principalmente as obras ligadas ao abastecimento de água, incluindo a construção de novas represas no município.

O prefeito Celso Ribeiro destacou a importância da conquista: “Esses equipamentos chegam em um momento fundamental para o nosso município. Eles vão contribuir diretamente com o avanço das obras e melhorias no abastecimento de água. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e à primeira-dama Cristiane pela parceria e pelo olhar atento às necessidades de Vargem Grande do Sul”, afirmou.