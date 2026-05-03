Obras da nova UBS avançam no Jardim Fortaleza/Cohab II

As obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no Jardim Fortaleza/Cohab II, seguem em ritmo acelerado. As paredes já começam a dar forma ao novo prédio, que promete ampliar e qualificar o atendimento à população da região.

Considerada uma obra de grande importância para o município, a nova UBS contará com um espaço amplo e estruturado, possibilitando a expansão das equipes de Saúde da Família (eSF), de Saúde Bucal (eSB), de equipes Multiprofissionais (eMulti) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

O investimento total na obra é de R$ 2,4 milhões, com recursos provenientes do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A previsão é de que a unidade seja entregue em até nove meses.

Em uma postagem em suas redes sociais, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) destacou o apoio político recebido para a concretização do projeto, com agradecimento ao ex-deputado Simão Pedro (PT) pelo repasse do recurso, viabilizado por intermédio do vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos).