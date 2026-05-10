As frases de mãe que a gente nunca esquece

O repertório das mães é um patrimônio cultural transmitido de geração em geração, que tem como base o cuidado, a autoridade e uma boa dose de bom humor. Frases clássicas como “Leva um casaco, vai que esfria” podem ser entendidas como uma manifestação do instinto de proteção, antecipando imprevistos meteorológicos que os filhos teimam em ignorar. Afinal, quem nunca voltou para casa molhado após sair sem o guarda-chuva que a mãe insistiu para que fosse levado?



Da mesma forma, o conhecido “Se eu for aí e achar, você vai ver” é a tradução da eficiência materna contra a preguiça dos adolescentes, enquanto o histórico “Você não é todo mundo” serve como um lembrete de que a individualidade e as regras daquela família anulam qualquer pressão social. Ou, como a própria mãe completa: “Se um amigo seu pular da ponte, você vai pular junto?”.



A comunicação materna também acompanhou a evolução tecnológica. O antigo aviso para desligar a televisão e ir dormir deu lugar ao “Não fica no Roblox até tarde!”. Já o “Tá online e não me responde por quê?”, coloca em xeque qualquer tentativa de deixar a mãe para depois. O clássico “Na volta a gente compra” — cuja tradução universal é “não vou comprar isso hoje e espero que você esqueça até lá” — agora divide espaço com a bronca “Tá comendo com o celular na mão de novo?”.



Na verdade, por trás de cada frase repetida centenas de vezes, há uma intenção que os filhos só costumam entender quando crescem: a de ensiná-los a se cuidar sozinhos. Para celebrar o Dia das Mães, a Gazeta perguntou a alguns jovens quais são os pedidos que mais ouvem de suas mães e o que gostariam de dizer a elas nesta data.

Vitor Luís de Oliveira da Costa

“Minha mãe sempre fala para eu lavar a louça, arrumar a cama e dormir mais cedo. Neste Dia das Mães, quero dizer que ela é uma pessoa especial, que eu amo muito e sempre estarei ao lado dela. Obrigado”, Vitor Luís de Oliveira da Costa, 14 anos, filho de Geise Costa

Eloá Cristina Marcelino Santa Maria

“Minha mãe sempre fala para eu arrumar a cama e pentear o cabelo. Neste Dia das Mães, quero dizer que eu amo muito ela e que sempre vou estar junto dela”, Eloá Cristina Marcelino Santa Maria, 9 anos, filha de Cristina Marcelino Santa Maria

Evelyn Cristina Alexandre

“Minha mãe sempre me dizia para ter cuidado e juízo. Tudo o que ela me ensinou eu levo para a vida e me ajudou muito. Neste Dia das Mães, quero dizer que eu amo muito ela”, Evelyn Cristina Alexandre, 18 anos, filha de Juliana Cristina dos Santos

Caio Gonçalves Amaro

“Minha mãe sempre me fala para não dormir na escola, fazer as lições, prestar atenção e ajudar em casa. Neste Dia das Mães, quero dizer que ela se cuide bem, seja feliz e que eu amo muito ela”, Caio Gonçalves Amaro, 15 anos, filho de Geise de Cássia Gonçalves