Entre a pintura e a maternidade, a força de uma mãe

Aos 44 anos, Patrícia Nogueira Ribeiro Lechi transforma a própria rotina em um exercício diário de equilíbrio entre maternidade, casamento e carreira profissional. Mãe de Julia Ribeiro Lechi, de 20 anos, Letícia Ribeiro Lechi, de 24, e de Fabio Marreiro Lechi Junior, de 14, ela atua há cinco anos como pintora residencial e comercial, profissão que assumiu após trabalhar por quatro anos na empresa Terra Viva.



Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Patrícia contou que a maior prioridade da sua rotina hoje é o amadurecimento emocional e a tentativa constante de reinventar o tempo para si mesma. Segundo ela, a experiência com o dia a dia revela a dificuldade em equilibrar carreira com vida familiar. “Conciliar maternidade, casamento e carreira é um dos maiores desafios. A chave não é buscar perfeição em tudo, mas sim parceria, organização e definição de prioridade”, disse.



Patrícia relata que o desafio está nas responsabilidades acumuladas dentro de casa, no cuidado com os filhos e na tentativa de não abandonar os próprios sonhos profissionais. “O desafio central não é apenas gestão de tempo. É planejamento doméstico, ajustar escola, médico, roupas, alimentação, deixar eles com babá, deixar eles em casa, ser independente e pensar na sua carreira para frente”, destacou.



Apesar da rotina intensa, Patrícia afirma que a maternidade representa sua maior realização pessoal. “O maior orgulho de ser mãe é as vivências, o amor incondicional e inigualável, o privilégio de educar e ver meus filhos crescer transformando-se em pessoas de caráter e a sensação de poder acompanhar cada conquista, ver frutos de dedicação, receber um sorriso e abraço”, declarou.



A pintora afirma que a rotina exige mudanças constantes e capacidade de adaptação. Entre obras, compromissos familiares e cuidados com a casa, ela busca construir uma vida em que o trabalho não apague a presença como mãe e esposa. “A vivência diária mostra que é possível, mas exige ajuste constante”, declarou. Mesmo diante desses desafios, Patrícia acredita que a parceria familiar e a organização ajudam a tornar o cotidiano mais leve.