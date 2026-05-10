Trabalho, cuidado com os filhos e rotina de técnica de enfermagem

Daniele Coeti Bianchi tem 42 anos e atua há 12 anos como técnica de enfermagem. Mãe de três meninos, Rafael, de 11 anos, Felipe, de 9, e Gabriel, de 3, ela resume a própria trajetória como uma transformação profunda a partir da maternidade, que, segundo ela, deu novo sentido à vida.



Antes de ser mãe, Daniele diz que era “uma mulher tentando entender a vida”, avaliou. A chegada dos filhos, no entanto, mudou completamente essa percepção. Rafael, o primogênito, é lembrado como um “bebê arco-íris”, nascido após uma perda gestacional as 35 semanas, quando a primeira filha, Heloísa, que hoje teria 13 anos, não sobreviveu devido a complicações relacionadas à trombofilia. Depois vieram Felipe, descrito como carinhoso e “o gênio da mãe”, e Gabriel, o caçula, chamado de arteiro e muito amoroso. Todos os partos foram por cesárea.



A rotina entre maternidade, casa e carreira é intensa, reconheceu a técnica em enfermagem à Gazeta de Vargem Grande. Trabalhando em regime de escala 12×36, ou seja, plantões de 12 horas seguidas por 36 horas de descanso, Daniele conta que consegue conciliar os cuidados com os filhos e a profissão que também ama. Ainda assim, reconhece as dificuldades, como a ausência em aniversários e momentos importantes. Ela lembrou também de um período difícil, quando trabalhou em São João da Boa Vista, e por isso precisava passar longos períodos longe de suas crianças.



Nesse cotidiano intenso, a rede de apoio familiar foi fundamental. Os pais de Daniele estiveram presentes desde o nascimento dos filhos, ajudando nos cuidados sem medir esforços. Segundo ela, essa parceria foi decisiva para que conseguisse seguir trabalhando sem abrir mão da maternidade.

Ao chegar em casa após um dia cansativo, Daniele descreve o que considera a parte mais satisfatória de sua rotina: ser recebida com abraços, sorrisos e o simples “te amo, mamãe”. Para ela, o cheiro dos filhos é suficiente para apagar qualquer dia difícil. “Aprendi a ter paciência, a ter fé e esperança. O amor não divide, ele se multiplica”, resumiu.