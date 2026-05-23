Em vitória emocionante, Raio avança na Liga Paulista de Futsal

O time Raio/Departamento de Esportes e Lazer conquistou uma vitória emocionante na oitava rodada da Copa da Liga Paulista de Futsal, categoria Sub-20. No sábado, dia 17 de maio, o Raio superou o Paulínia Futsal por 5 a 4, jogando fora de casa, no Ginásio Agostinho Favaro, em Paulínia. O destaque da partida foi Luiz Gustavo, autor de dois gols, sendo um deles marcado no último segundo do jogo.

Os demais gols da vitória do time foram anotados por Vitor Chanchencow, Rafael e Gabriel Lourenço. A equipe contou com as atuações dos goleiros João Vitor Prado e Matheus Araújo, e a linha foi formada por Adrian Pereira, Vitor Chanchencow, Mateus Moreira, Gabriel Lourenço, Fabrício Linos, Luiz Gustavo, Pedro Coralli, Breno Caixeta, Rafael, Miguel e Cristopher.

Classificados

O Sub-17 do Raio/DEL Vargem também tem motivos para comemorar. A equipe terminou a fase de grupos da Copa da Liga Paulista de Futsal com a melhor campanha do seu grupo e, por isso, avançou diretamente às quartas de final, pulando as oitavas. A partida está marcada para o dia 30 de maio, em Mogi das Cruzes, com horário ainda a confirmar. O adversário sairá do confronto entre Desportivo Mogiano e Franco da Rocha, válido pelas oitavas.

Já o Sub-20 também garantiu vaga nas quartas de final ao terminar como o melhor terceiro colocado entre os grupos, avançando diretamente à próxima fase. A disputa será em dois jogos, de ida e volta. O primeiro está agendado para o dia 31 de maio, às 16h, no Ginásio José Cortez, contra o Fundesport Araraquara. O duelo de volta acontece no dia 7 de junho, às 16h, no Ginásio Gigantão, em Araraquara.

Os times estão sob o comando dos técnicos Binho e Leo Ribeiro.