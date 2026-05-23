Raio goleia e segue forte na Liga Campineira

O Raio/Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem aplicou uma goleada na nona rodada da 31ª Copa Metropolitana de Futsal, disputada pela Liga Campineira, categoria Sub-16. No domingo, dia 18 de maio, a equipe de Vargem Grande do Sul derrotou o Colégio Crescer de Campinas por 7 a 4, jogando fora de casa, no Ginásio Rogê Ferreira, em Campinas.

Os gols da vitória ficaram distribuídos entre três jogadores: Breno Caixeta foi o artilheiro da partida, com três tentos, enquanto Miguel Beneti e Anthoni Gabriel Pereira balançaram as redes duas vezes cada.

A equipe foi defendida pelos goleiros Mateus Molina e Enzo Zucolau. A linha do Raio contou com Anthoni Gabriel Pereira, Breno Caixeta, Cristopher Guzman, Enzo Fagundes, Lucas Marrique, Mateus Molina, Miguel Beneti e Pedro Luan. Os times estão sob o comando dos técnicos Binho e Leo Ribeiro.