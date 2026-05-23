Drive-thru da Campanha do Agasalho será neste sábado

A prefeitura de Vargem Grande do Sul realiza a Campanha do Agasalho 2026 por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Departamento de Ação Social. A iniciativa acontece ao longo de maio e junho e, segundo a prefeitura, beneficia mais de 600 famílias do município a cada edição.

Como parte da campanha, será realizado um Drive-Thru Solidário neste sábado, dia 23 de maio, na Praça da Matriz de Sant’Ana, das 9h às 14h. O formato permite que os moradores façam suas doações sem sair do carro, facilitando a participação da população.

Quem preferir entregar as doações em outro momento pode fazê-lo no Fundo Social de Solidariedade, na Rua Sete de Setembro, 300, no Centro; na Guarda Civil Municipal, na Praça Rafael Piconi, 10, no Jardim Bela Vista; ou em qualquer escola municipal da cidade. A campanha conta com apoio do Fundo Social de São Paulo e da EPTV.

Humanitária e Casa Dom Bosco

Entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul também recebem doações neste período de baixas temperaturas. A Sociedade Humanitária de Vargem Grande, que acolhe idosos, está recebendo mantas e roupas de moletom nos tamanhos G, GG e XG para atender a demanda atual. As doações podem ser entregues na Praça Nossa Senhora Aparecida, 183, no Centro.

Já a Associação Beneficente Dom Bosco, que atende crianças na cidade, destaca que a maior necessidade é por roupas infantis para menina nos tamanhos 7 e 12 e para menino nos tamanhos 1 e 12. Quem quiser colaborar pode levar as doações até a Rua Silva Jardim, 956, no Jardim Pacaembu.