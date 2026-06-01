Paixão em colecionar e curtir a Copa do Mundo

A paixão de Kadu Barros pelas figurinhas vai além de um simples passatempo. Esta é sua quarta Copa consecutiva com álbum, e no atual ele já está na reta final: até a tarde da quinta-feira, dia 28, faltavam apenas 60 figurinhas para completar a coleção. Entre as que já possui estão algumas das mais disputadas do mercado, incluindo as de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. A página dedicada à seleção brasileira, ele já fechou. “Eu amo colecionar, não só as figurinhas da Copa, mas tudo que é miniatura”, contou.

O hábito nasceu de uma memória afetiva ligada à família. “Meus irmãos amam Copa do Mundo e a gente sempre se reúne para assistir na casa de um irmão”, lembrou. Ele guarda com carinho a lembrança do pai assistindo aos jogos do Brasil na casa do irmão Abimael, que reunia a família a cada edição do torneio. “Meu pai não era fã de futebol, mas a Copa do Mundo, principalmente o jogo do Brasil. Ele gostava de assistir e torcer pelo nosso país. Aquilo foi se tornando memória afetiva”, disse.

Para o primeiro jogo da seleção brasileira nesta Copa, no dia 13 de junho, às 19h, contra a seleção do Marrocos, Kadu já planeja fechar a confeitaria uma hora mais cedo e transformar o espaço em ponto de encontro para a família e amigos para torcerem pelo Brasil.