Jovens participam da campanha Cidade Sem Risco

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Tio Carlão, vinculado ao Departamento de Ação Social da prefeitura de Vargem Grande do Sul, está participando da Campanha Nacional Cidades sem Risco, por meio de atividades voltadas à conscientização socioambiental, promoção da cidadania e reflexão sobre mudanças climáticas, desastres ambientais e direitos sociais.

As crianças e adolescentes atendidos pelo serviço participaram de rodas de conversa, dinâmicas educativas e confecção de cartazes, ampliando o conhecimento sobre a importância da preservação ambiental, da prevenção de riscos sociais e ambientais e do cuidado coletivo com a comunidade.

Como parte das ações, os participantes também realizaram atividades pelas ruas do território, levando orientações e conscientização à população sobre práticas de responsabilidade socioambiental e prevenção de riscos.

A elaboração do projeto e das atividades aconteceu sob a supervisão da psicopedagoga e facilitadora de oficinas Marília Toneto e da responsável pelo SCFV Tio Carlão, a psicóloga Giovana Thezolin, com acompanhamento do Departamento de Ação Social, com a diretora Eva Vilma Rodrigues.