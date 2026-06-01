Curso do Cozinhalimento realiza encontro

O encerramento do curso de roscas e biscoitos no Centro de Acolhimento e Capacitação Sueli Gambaroto Mortais do Departamento de Ação Social da Prefeitura Municipal contou com um encontro especial realizado no dia 22, sexta-feira.

O curso, realizado no espaço Cozinhalimento, teve duração de três dias e contou com a participação de 14 alunos. O encontro final da capacitação contou com a presença da primeira-dama Micaela Ribeiro.

As aulas foram ministradas pelo chefe Pedro, que compartilhou conhecimentos e técnicas de preparo de diversos tipos de roscas e biscoitos, desde receitas tradicionais até opções artesanais, orientando os participantes no preparo das massas, utilização correta dos ingredientes e finalização dos produtos.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa reforça a importância da capacitação profissional e da geração de oportunidades, oferecendo conhecimento e incentivo para que os participantes possam ampliar sua renda, conquistar independência financeira e até mesmo iniciar um novo caminho profissional.