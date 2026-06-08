Copa do Mundo aquece o comércio de Vargem Grande do Sul

Com o início da Copa do Mundo 2026, o clima de torcida já tomou conta de Vargem Grande do Sul. Lojas, conveniências e estabelecimentos comerciais estão investindo em decoração, promoções e ações especiais para atrair clientes e proporcionar momentos de confraternização durante os jogos da Seleção Brasileira. O movimento reflete uma tendência identificada em todo o estado: pesquisa do Sebrae-SP aponta que o Mundial deve beneficiar 791 mil pequenos negócios paulistas, entre MEIs e micro e pequenas empresas.

O levantamento mostra que 74% dos empreendedores em segmentos potencialmente beneficiados pelo evento já estão se preparando, e outros 24% pretendem fazê-lo. As estratégias mais adotadas incluem a criação de promoções, combos ou kits temáticos (50%), o lançamento ou adaptação de produtos com o tema da Copa (44%) e a intensificação da divulgação nas redes sociais (38%).

Um dos estabelecimentos que já está totalmente preparado para o evento é a Fortaleza Modas. A loja ganhou decoração temática e, em parceria com a Conveniência Spells, está promovendo um sorteio especial para os clientes. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o gerente da Fortaleza Modas, Alerson Poiano Celeiro, explicou que a campanha acontece por meio das redes sociais das empresas.

Para participar, os interessados devem seguir os perfis @fortalezamodas e @convenienciaspellss no Instagram, curtir a publicação oficial da promoção e marcar dois amigos nos comentários. O sorteio será realizado presencialmente no dia 13 de junho, na própria loja Fortaleza Modas, com divulgação dos vencedores nas páginas participantes.

Segundo Alerson, as ações promocionais vão acompanhar a trajetória da Seleção Brasileira na competição. “Nestes três primeiros jogos vamos seguir com o sorteio de vale-compra da loja, além de porções com cerveja e combos de lanches da conveniência. Se o Brasil avançar para as quartas de final, vamos preparar alguma outra ação mais chamativa. Pedimos para que os clientes fiquem atentos às nossas páginas para acompanhar as novidades”, destacou.

A Gazeta de Vargem Grande também conversou com a gerente de marketing da Conveniência Spells, Marina Naiara de Melo, que ressaltou a importância da parceria com a Fortaleza Modas e revelou que o local está sendo preparado para receber os torcedores durante os jogos. Além das promoções, a conveniência contará com uma estrutura especial para transmissão das partidas da Seleção Brasileira. “Os clientes poderão assistir aos jogos aqui conosco. Estamos montando uma estrutura própria para este momento tão especial, quando amigos e famílias inteiras se reúnem para torcer pelo nosso país”, afirmou.

Quem também entrou no clima é o Supermercado Estrela. A rede lançou a Campanha Copa 6 Estrelas – Budweiser, com sorteios realizados em todos os dias em que a Seleção Brasileira jogar. Para participar, o cliente deve estar cadastrado no aplicativo Cliente 5 Estrelas e acumular cupons a cada R$ 30 em compras, informando o CPF no caixa. Cada cupom é válido apenas para o sorteio referente ao jogo daquela semana. “A premiação é sensacional: 10 fardos de cerveja Budweiser 269 ml e um kit churrasco do nosso Açougue Nota 10”, informou Guilherme Ferri, dirigente do Estrela. A primeira etapa começou nesta sexta-feira, dia 6 de junho, com sorteio no dia 13, antes do jogo Brasil x Marrocos, por meio de uma live nas redes sociais do estabelecimento. “Se quiser torcer pelo sorteio aqui no supermercado, você está convidado. Se o ganhador estiver aqui, já sai com prêmio na mão pra assistir jogo”, ressaltou Guilherme.

Já no setor de bebidas, o empresário Eduardo Brunetti, proprietário da Brunetti Bebidas, também entrou no clima da Copa com a decoração do estabelecimento. Embora não tenha criado promoções específicas para o período, ele acredita que o aplicativo Zé Delivery será um importante aliado para atender os clientes durante os jogos. “O Zé Delivery é um aplicativo da Ambev que sempre oferece promoções, combos, frete grátis e benefícios para novos usuários. Aqui em Vargem Grande do Sul, as entregas são feitas por nós mesmos. Durante os jogos do Brasil, certamente haverá ofertas especiais para os consumidores”, explicou.

Eduardo destaca ainda que a praticidade será um dos fatores mais procurados pelos torcedores que optarem por assistir às partidas em casa. Para isso, a empresa oferece uma ampla variedade de bebidas geladas, chopes, barris de chope de 10 litros, além de petiscos, carnes e espetinhos prontos para preparo. “Acredito que muitas pessoas vão se reunir em casa com amigos e familiares para assistir aos jogos. Temos tudo o que elas precisam, desde bebidas até petiscos e espetinhos, que são muito práticos e têm ótima aceitação entre os clientes”, afirmou.