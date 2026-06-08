Safra da batata 2026 começa com expectativa positiva

Após encerrar a safra de 2025 em meio a um cenário de preços baixos e forte preocupação com a rentabilidade da atividade, os produtores de batata de Vargem Grande do Sul iniciam a temporada de 2026 com expectativas mais positivas para o mercado. A colheita na principal região produtora da batata de inverno do Estado de São Paulo deve começar entre este final de junho e os primeiros dias de julho, trazendo esperança de recuperação para um setor que enfrentou dificuldades ao longo do último ano.

Conhecida como a Terra da Batata, Vargem Grande do Sul acompanha atentamente os sinais do mercado. No encerramento da safra passada, produtores relataram à Gazeta de Vargem Grande um cenário desanimador. O bataticultor Marcelo Cazarotto afirmou na ocasião que os preços permaneceram baixos durante toda a safra, sem perspectivas de recuperação até o final do ano. Segundo ele, o excesso de produção em diversas regiões do país pressionou os valores pagos ao produtor, comprometendo a rentabilidade da cultura.

Na mesma entrevista, Cazarotto também demonstrou preocupação com os anos seguintes. Ele apontou o elevado volume de importação de sementes e a dependência das condições climáticas como fatores que poderiam manter o setor sob pressão até pelo menos 2027. Para o produtor, apenas eventuais problemas climáticos capazes de reduzir a oferta poderiam provocar uma reação mais significativa nos preços.

Agora, às vésperas do início da nova safra, o sentimento entre os produtores é de cauteloso otimismo. Um deles é Marco Canela, que pretende iniciar a colheita nos primeiros dias de julho. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, ele destacou que os preços praticados atualmente são considerados bons e podem representar uma oportunidade de recuperação para os bataticultores da região, desde que o mercado mantenha o equilíbrio durante a entrada da produção local.

Apesar da expectativa favorável em relação à comercialização, Marco ressalta que o clima tem sido um dos principais desafios de 2026. Segundo ele, o ano começou com períodos de calor acima do normal, seguidos por chuvas frequentes, neblina constante e temperaturas mais baixas. As condições atípicas exigem atenção dos produtores e aumentam a preocupação quanto ao desenvolvimento das lavouras.

O produtor observa que os preços da batata não dependem apenas da produção de Vargem Grande do Sul, mas também do desempenho de outras importantes regiões produtoras do país, como o sudoeste paulista, o Sul de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e áreas produtoras da Bahia. Ainda assim, ele acredita que o momento é mais favorável do que o registrado no ano passado. “Vamos torcer para que tenha uma média boa, uma média sustentável para cobrir os custos e ganhar um pouco, porque o ano passado foi muito complicado”, afirmou.

Com o encerramento da safra de verão do Paraná e os preços em níveis considerados satisfatórios, os produtores aguardam o início da colheita local na expectativa de que o mercado continue remunerando melhor a produção. A esperança é que 2026 marque uma recuperação para o setor, embora o comportamento do clima siga como uma das principais incógnitas para os agricultores da Terra da Batata.