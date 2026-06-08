Desarticulada quadrilha de tráfico no Jardim Santa Marta

Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos na noite de sexta-feira, 29 de maio, por tráfico de drogas e associação para o tráfico na Rua Roberto Sordili Modena, no Jardim Santa Marta, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 19h08 pelo cabo PM Salomão e pelo cabo PM Márcio, com apoio do 1° tenente PM Pires, do cabo PM Ricardo, do cabo PM Wesley e do soldado PM Emiliano.

A equipe foi acionada após denúncias de que indivíduos realizavam o tráfico no local, revezando-se para entrar em uma residência de onde retiravam as drogas e as entregavam a usuários. No endereço, os policiais abordaram três homens sentados na calçada. Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 20,00 com dois deles e apenas um celular com o terceiro. No mesmo momento, um adolescente saiu da residência e também foi abordado, sem que nada ilícito fosse encontrado com ele. Questionados, todos confessaram estar vendendo drogas e indicaram que os entorpecentes estavam no quarto do adolescente.

A mãe do jovem autorizou e acompanhou as buscas no quarto, onde foram localizados dois tijolos de maconha, 15 porções de cocaína, quatro pedras de crack, seis porções de maconha, uma balança de precisão, um rádio tipo HT, um celular, anotações relacionadas ao tráfico, diversas embalagens vazias tipo ziplock, uma faca e R$ 1.291,00 entre cédulas e moedas. No quintal, os policiais encontraram uma motocicleta preta, sem placa e com chassi suprimido, que após pesquisa do número do motor foi identificada como produto de furto ocorrido em 15 de maio.

Durante o deslocamento ao pronto atendimento, um dos adolescentes informou ter mais drogas em sua residência. O pai autorizou as buscas, e foram encontradas cinco porções de cocaína dentro de uma blusa no quarto do jovem. Todos passaram por atendimento médico e tiveram laudos cautelares expedidos. Apresentados ao plantão policial de São João da Boa Vista, a delegada Brenda Krisley Serafim ratificou a prisão em flagrante dos dois adultos que ficaram à disposição da Justiça. Os dois adolescentes foram liberados aos seus genitores após prestarem esclarecimentos. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio criminal de São João da Boa Vista.