PM aprende mais de 350g de maconha no Paulista

Dois adolescentes foram apreendidos na tarde de quarta-feira, dia 3, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação para o tráfico na rua Vicente Menossi, no Jardim Paulista, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 14h53 pelo cabo PM Leite e pelo soldado PM Jangoas, durante patrulhamento voltado ao combate ao tráfico no bairro, após denúncias anônimas de que adolescentes comercializavam maconha no local.

Ao chegarem ao endereço, os policiais avistaram os dois adolescentes que, ao perceberem a presença da viatura, tentaram adentrar o imóvel, mas foram impedidos pelo portão fechado e abordados. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com um deles, ao passo que com o outro foi localizada uma porção de maconha acondicionada em embalagem tipo zip-lock no bolso da blusa. Durante a abordagem, a mãe de um dos jovens saiu da residência e acompanhou os procedimentos. Questionado, o jovem informou que havia mais uma porção de maconha e uma balança de precisão em uma cômoda no interior da casa. Com o consentimento da mãe, a equipe entrou no imóvel e localizou os objetos no local indicado.

O outro adolescente, ao ser questionado sobre seu endereço, declarou morar em um sítio na zona rural, sem saber precisar a localização. Após diligências, os policiais constataram que ele residia na Rua Alvino Bedin, também no Jardim Paulista. A omissão do endereço gerou suspeitas, levando a equipe até o imóvel, onde a mãe e o irmão do jovem informaram haver a possibilidade de entorpecentes em seu quarto. Com a autorização e acompanhamento da mãe, foram realizadas buscas no cômodo.

Na vistoria, foram localizados 23 porções de maconha em zip-lock, 18 porções maiores da mesma substância em sacos plásticos, uma porção a granel de maconha, um prato com resquícios da droga, uma balança de precisão, uma tesoura com resquícios da substância, diversas embalagens plásticas idênticas às usadas para embalar o entorpecente, um chip de telefonia celular e R$ 78,00 em espécie. O total de maconha apreendido pesou 0,354 kg, conforme apurado na delegacia.

Os dois adolescentes receberam voz de apreensão e foram encaminhados ao Posto de Pronto Atendimento para laudo médico cautelar. Apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Vargem, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a apreensão de um dos jovens, pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação para o tráfico. O outro foi ouvido e liberado para a mãe. O adolescente mantido apreendido foi escoltado pela equipe até a Fundação Casa Andorinhas, em Campinas.