Encontro de carros antigos espera reunir centenas em Vargem

A contagem regressiva para o 5º Encontro de Carros Antigos na Represa Eduíno Sbardellini já mobiliza os integrantes do Clube Relíquias do Asfalto, responsáveis pela organização do evento que será realizado nos dias 13 e 14 de junho, em Vargem Grande do Sul. A expectativa é reunir centenas de veículos e visitantes em uma programação voltada à preservação da história automotiva, ao lazer e à solidariedade.

Segundo o presidente do clube, Lucas Henrique da Silva, a equipe trabalha há meses nos preparativos para oferecer uma estrutura capaz de receber expositores e público de toda a região. “A expectativa da organização é reunir centenas de veículos e visitantes, promovendo um dia especial para toda a família, com muita cultura, história e paixão pelo antigomobilismo”, afirmou. Ele destaca ainda que o encontro é resultado do empenho coletivo dos membros do clube, colaboradores, patrocinadores e voluntários. “Estamos trabalhando para realizar a maior edição já promovida e consolidar ainda mais esse evento que já se tornou uma tradição para os amantes de veículos antigos”, ressaltou.

A participação como expositor será destinada exclusivamente a veículos com mais de 30 anos de fabricação. Como forma de inscrição, será solicitada a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que posteriormente serão destinados ao Hospital de Caridade. As inscrições poderão ser feitas antecipadamente por meio do link disponibilizado no Instagram oficial do clube ou diretamente no local do evento.

Os primeiros 300 veículos inscritos receberão um brinde exclusivo, além de troféu e certificado de participação. Pensando no conforto dos participantes, a organização também preparou um espaço reservado para recepção e confraternização dos expositores, com apoio da Barraca do Café Pacaembu. “Queremos proporcionar um ambiente agradável para que os colecionadores possam se encontrar, conversar e compartilhar experiências durante o evento”, destaca Lucas.

Relíquias

Entre os expositores confirmados está o colecionador Sérgio Anadão Fontão, de 50 anos, nascido em Vargem Grande do Sul e morador da Avenida São João. Apaixonado por automóveis desde a infância, ele transformou o interesse em hobby há cerca de seis ou sete anos e hoje reúne uma coleção de veículos que marcaram época.

Entre os exemplares mantidos por Sérgio estão um Gurgel BR-800, ano 1991, um Gurgel X12, ano 1987, um Gurgel G15, ano 1980, um Fusca Itamar, ano 1995, um Gol BX, ano 1984, e uma Brasília, ano 1976. Os veículos representam diferentes momentos da indústria automobilística brasileira e costumam atrair a atenção do público nos encontros realizados na região.

Segundo o colecionador, participar desses eventos é uma forma de preservar a história do automóvel e fortalecer a amizade entre os antigomobilistas. “Onde tem encontro aqui por perto, a gente vai sempre com um antigo e participa. O pessoal vem aqui também, então é recíproco. Eles vêm e a gente participa dos encontros deles também”, relata.

Sérgio afirma que costuma marcar presença em encontros realizados em cidades vizinhas, como São João da Boa Vista, Aguaí e Mococa. “Sem falar na turma de amigos que a gente vai adquirindo nesses encontros. Mesmo os amigos da cidade, um pessoal que tem carros antigos também”, ressaltou.

Relíquias do Asfalto

O evento é promovido pelo Clube Relíquias do Asfalto, presidido por Lucas Henrique da Silva, tendo Guilherme Anadão Leandrin como vice-presidente e Rodrigo Mansara como tesoureiro. A organização também conta com o trabalho de Janaína Aparecida da Silva, Fabiane Consentine Leandrin, Rodrigo Mansara Junior, Gláucio Santa Maria Gusman, Wilian Tiago Magalhães de Souza, Thiago Pirola Thomaz, Alan Delon, Felipe Coracini, Gleiton Gregório da Costa, Patrícia Cristina Pereira Magri da Costa, Leonel Balbino Pereira Junior, Fábio Augusto da Costa Filho, Sérgio Anadão Fontão, Ralph Werner Teichler, Leonardo Alaião e Victor Vinícius de Almeida. Segundo Lucas Henrique, o encontro só é possível graças ao empenho conjunto dos integrantes do clube, colaboradores, patrocinadores e voluntários envolvidos na realização do evento.

Ampla estrutura

Além da exposição de veículos antigos, o encontro contará com uma programação diversificada e muitas atividades. O diretor de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, ressaltou a importância do evento. “Por se tratar da 5ª edição do Encontro de Carros Antigos, nossa expectativa é consolidar ainda mais essa festa, que já foi abraçada pela população e se tornou um dos eventos mais aguardados do calendário municipal. Tanto o Departamento de Cultura e Turismo, quanto a prefeitura, sob a liderança do prefeito Celso Ribeiro, e os organizadores do evento, trabalham incansavelmente para que a cada ano possamos oferecer uma experiência ainda melhor ao público”, ressaltou.

“O crescimento constante do encontro demonstra sua importância para a cidade. A cada edição, o evento ganha maiores proporções, atraindo mais visitantes, expositores e colecionadores de diversas regiões, o que exige uma estrutura cada vez mais preparada para receber todos com conforto, segurança e qualidade”, disse.

Lucas observou que o público poderá desfrutar de uma programação completa para toda a família, com ampla praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, bebidas, feira de artesanato e mercado de pulgas, “que é sempre uma atração à parte para os apaixonados pelo antigomobilismo”, comentou.

Além disso, o evento contará com grandes shows musicais. “E, claro, o principal destaque serão as relíquias automobilísticas que encantam visitantes de todas as idades, proporcionando uma verdadeira viagem pela história dos automóveis”, afirmou o diretor de Cultura.