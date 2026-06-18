Neste sábado acontece 1⁰ Encontro ACTN

Tradições nordestinas terá baião de dois, caldo de mocotó, cuscuz e forró pé de serra

O Primeiro Encontro da Associação Cultural das Tradições Nordestinas acontece neste sábado, dia 20 de junho, a partir das 16h, no barracão de festa da Igreja São Joaquim, no Jd. Dolores.

A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem que se leve um quilo de alimento não perecível para ajudar as entidades.

Além das comidas tradicionais como cuscuz, baião de dois, caldo de mocotó, nas barracas também será vendido pastel, frango a passarinho, batata frita, espetinho, bebidas e refrigerantes.

Dentre as atrações musicais, presença do Trio Balanço Nordestino e da dupla Elisângela e Rafael.

Segundo os organizadores, haverá muito forró pé de serra, alegria e comida boa, além de rodadas de bingo com finalidade beneficente.