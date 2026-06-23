Classificados

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Nova pesquisa aponta que Lula venceria todos seus oponentes Uma nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, dia 10, revela que o presidente Lula (PT) ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL), chegando a 44% contra 38% no segundo turno. O...
Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana
Faleceu Júlia Venâncio da CostaFaleceu na quarta-feira, dia 10 de junho, Júlia Venâncio da Costa, a Julinha, em Mogi Guaçu, onde estava internada. Estudante da Escola José Gilberto de Oliveira Souza, o falecimento de Júlia aos 18 anos de idade,...
Da superação ao acolhimento: 9 anos da Sopa Solidária
O inverno começa oficialmente neste domingo, 21 de junho, às 5h24 (horário de Brasília), e já traz consigo uma grande onda de frio da estação. Uma forte massa de ar polar avança pelo interior da América do Sul e...