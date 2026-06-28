Câmara Municipal discute implantação de creche para idosos

Um requerimento do vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania) apresentado durante a sessão do dia 15 de junho, trouxe para o plenário da Câmara Municipal a discussão sobre a implantação por parte da administração municipal, de um Centro de Convivência Diurna, também conhecido como creche para idosos em Vargem Grande do Sul.

O requerimento pede ao prefeito Celso Ribeiro que determine aos seus setores competentes a realização de estudos técnicos, administrativos e orçamentários visando a implantação da creche para idosos na cidade. Diz o requerimento que a solicitação visa atender uma importante demanda social existente no município, onde muitas famílias possuem idosos que necessitam de companhia, atenção e cuidados especiais durante o dia.

Justifica o requerimento que os filhos e demais familiares dos idosos precisam cumprir suas jornadas de trabalho e não dispõem de condições para permanecer em casa prestando a assistência necessária aos idosos. Salienta ainda o custo para contratação de cuidadores particulares que torna inviável para parte da família.

“A implantação de uma creche para idosos proporcionaria um ambiente seguro, acolhedor e estruturado para receber estas pessoas durante o período diurno, oferecendo atividades, convivência, acompanhamento, alimentação, lazer e cuidados básicos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do bem estar dos usuários”, conclui o requerimento.

Aprovado pela maioria dos vereadores, o documento fala ainda que ao final do período do atendimento, os idosos poderiam voltar para seus lares, convivendo com seus familiares durante a noite, fortalecendo os vínculos familiares, proporcionando maior tranquilidade tanto aos idosos como aos seus responsáveis.

Creche reacende antiga defesa da jornalista Natália Machado

A retomada das discussões sobre a implantação de uma creche, ou Centro-Dia para idosos em Vargem Grande do Sul levou a jornalista e ex-candidata a vereadora Natália Machado Moreira, de 41 anos, a se manifestar. Em entrevista ao Jornal Gazeta de Vargem Grande, ela afirmou que recebeu com satisfação a iniciativa apresentada pelo vereador Antônio Sérgio da Silva, mas ressaltou que a proposta é uma causa que defende há quase 20 anos.

Segundo Natália, ela conheceu o modelo de atendimento em Espírito Santo do Pinhal e, desde então, passou a defender sua implantação no município. A proposta também integrou suas campanhas à Câmara Municipal pelo PSDB, levando a ideia ao então prefeito Amarildo Duzi Moraes e, posteriormente, pelo Podemos.

Ela afirmou ainda que apresentou a ideia ao atual prefeito Celso Ribeiro durante a última campanha eleitoral e que a principal dificuldade para viabilizar o projeto sempre foi o custo de manutenção, razão pela qual estudou alternativas para captação de recursos.

O Centro-Dia ou creche para idosos é um serviço destinado a idosos que necessitam de cuidados durante o dia, oferecendo acompanhamento de profissionais da saúde e da assistência social, além de atividades de convivência e apoio às famílias.

Natália disse esperar que o projeto avance e colocou-se à disposição para colaborar. “Toda ajuda sempre foi e sempre será bem-vinda. Gostaria muito de vestir a camisa junto, porque esse é um sonho que carrego no peito”, afirmou.