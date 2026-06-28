GCM resgata cavalo atolado

Um cavalo em situação de risco foi resgatado na manhã deste domingo pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul. O animal estava atolado nas proximidades do Almoxarifado Municipal, no Jardim Fortaleza, desde a madrugada, e já dava sinais evidentes de esgotamento quando as equipes chegaram ao local.

O acionamento partiu do Cecom, que repassou as informações às viaturas disponíveis. Ao chegarem, os agentes se depararam com um cenário delicado: o cavalo debatia-se continuamente na tentativa de se libertar, mas o esforço prolongado havia comprometido suas forças. O animal estava visivelmente fraco e com dificuldade de reagir, o que exigiu rapidez e cuidado na condução do resgate.

A operação foi realizada com o uso de cordas, por meio das quais os agentes conseguiram laçar o animal e içá-lo de forma segura até um terreno firme, evitando que a situação se agravasse ainda mais. A ação contou com a participação do GCM Faria e do Subinspetor Garcia, na VTR 02, do GCM Fonseca e do GCM Daniel, na VTR 04, e do GCM Carvalho, no Cecom.

Já fora do atoleiro, o cavalo pode ser avaliado no local. O proprietário foi localizado e compareceu à ocorrência, comprometendo-se a providenciar atendimento veterinário para verificar o estado de saúde do animal e a necessidade de medicação. O resgate foi encerrado sem maiores complicações.

Fotos: GCM