Município reforça acolhimento a moradores de rua no inverno

Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas na região, a Prefeitura de Vargem Grande do Sul intensificou temporariamente as ações de atendimento à população em situação de rua. A medida foi necessária devido o encerramento das atividades da Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão, que deixou de funcionar em dezembro de 2025.

Segundo a diretora de Ação Social do município, Eva Vilma da Silva Rodrigues, o serviço de acolhimento institucional para adultos é considerado de alta complexidade dentro do Sistema Único de Assistência Social (Suas), o que exige apoio de instituições parceiras ou serviços regionalizados. Após o fechamento da Casa de Passagem, a prefeitura reabriu o chamamento público em quatro oportunidades e ampliou o valor do repasse financeiro disponível, mas não houve interessados em assumir o serviço.

Diante da situação, a prefeitura precisou promover adequações para atender esse público. “O Departamento de Ação Social reestruturou o trabalho do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para intensificar os trabalhos para pessoa em situação de rua do município com acolhimento, orientações e busca de fortalecimento de vínculos familiares, reinserção no mercado de trabalho”, explicou Eva.

Para enfrentar o período de frio intenso, o município articulou uma solução emergencial, que irá funcionar temporariamente nestes dias com temperatura mais baixas. Conforme informou a diretora, após reunião com o prefeito Celso Ribeiro, foi solicitado ao Centro Espírita o empréstimo do prédio onde funcionava a antiga Casa de Passagem, na rua Maneco Nogueira, no Centro da cidade.

No local, técnicos do Creas, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizam o acolhimento noturno, oferecendo pernoite, banho e alimentação. Um segurança permanece no espaço para garantir a integridade dos usuários.

O atendimento é destinado às pessoas em situação de rua do município que já são acompanhadas pelo Creas. Durante o dia, elas continuam recebendo suporte técnico voltado ao fortalecimento de vínculos familiares, reinserção no mercado de trabalho e construção de projetos de vida. Segundo Eva, a estrutura tem atendido diariamente entre cinco e sete pessoas.

Pessoas em situação de rua

Atualmente, o Cadastro Único registra 26 pessoas em situação de rua. No entanto, a diretora ressalta que o cadastro é autodeclaratório e nem todos os inscritos permanecem no município. O acompanhamento sistemático realizado pelo Creas envolve entre sete e dez pessoas, com elaboração de relatórios, planos de atividades e atendimentos periódicos.

Além da acolhida, o Creas realiza abordagens sociais por meio de busca ativa, identificando, orientando e encaminhando os usuários conforme suas necessidades. O equipamento também desenvolve projetos voltados à segurança alimentar, como o Projeto Café da Manhã, atualmente realizado diariamente durante a operação de inverno, e o Projeto Almoço, promovido às segundas e quintas-feiras.

O atendimento inclui ainda banho, kits de higiene, roupas, encaminhamento para obtenção de documentos, apoio para emissão de passagens rodoviárias quando necessário e atualização do Cadastro Único. O objetivo é garantir o acesso a benefícios sociais, entre eles o Bolsa Família, caso se aplique. Segundo Eva, o Creas cadastrou todas as pessoas declaradas em situação de rua para assegurar o recebimento do benefício e contribuir para a segurança alimentar desse público.

Outra frente de atuação envolve a articulação com o Centro de Atenção Psicossocial I(Caps I), especialmente em razão do elevado índice de pessoas que enfrentam problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e outras substâncias. O município também oferece oportunidades por meio do projeto Frente Social de Trabalho, que busca promover geração de renda, autonomia e fortalecimento dos vínculos familiares.

A distribuição de roupas e cobertores também integra as ações desenvolvidas durante o inverno. Conforme informou a diretora, a entrega ocorre de forma contínua no Departamento de Ação Social e no Creas, conforme a demanda identificada pelas equipes. A Campanha do Agasalho segue realizando atendimentos todas as quartas-feiras, das 13h30 às 15h30, no pátio do Departamento de Ação Social.

As abordagens sociais são realizadas pelas equipes do Creas, responsáveis pelo acompanhamento direto das pessoas em situação de vulnerabilidade. A população pode comunicar casos que necessitem de atendimento ou acolhimento por meio do telefone do Departamento de Ação Social, no número (19) 3641-6056, ou pela Guarda Civil Municipal, pelo telefone 199.