Sem interessados, Festa da Batata 2026 não deverá acontecer

“Se aparecer alguma empresa interessada em realizar a festa, vamos analisar e fazer, mas com recursos públicos é impossível. A prefeitura não tem condições de bancar, os gastos seriam em torno de R$ 3 milhões”, afirmou o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) em entrevista à Gazeta de Vargem Grande esta semana.

A 30ª Festa da Batata estava programada para ser realizada em setembro deste ano, o processo licitatório foi realizado, mas pela segunda vez em dois anos —, nenhum interessado apresentou proposta para a organização do evento.

A abertura das propostas estava programada para esta segunda-feira, dia 22 de junho, às 9h, pelo Portal de Compras Públicas. As inscrições estavam abertas desde 29 de maio, mas o prazo encerrou sem que qualquer empresa ou consórcio manifestasse interesse. Esta era já a segunda tentativa da administração municipal em 2026. O primeiro processo havia sido aberto em abril, com prazo até o dia 15 daquele mês, e também terminou sem interessados. Com a reabertura, a prefeitura ampliou o período de captação de propostas na expectativa de atrair empresas com mais tempo hábil para se planejar — o que novamente não ocorreu.

Segundo o prefeito, visando a realização da festa a administração municipal procurou apoio junto à Secretaria de Turismo, mas o volume de recursos necessários é muito alto e a secretaria não tinha disponibilidade.

Foi indagado pelo jornal a possibilidade de se conseguir verbas através de emendas parlamentares para contratação de estrutura e cantores como estão fazendo alguns municípios, mas segundo a assessoria jurídica da prefeitura, estas emendas estão sendo objetos de estudos pelo governo federal para saber se estão dentro da legalidade e o município não iria correr nenhum risco neste sentido.

“Não vamos tirar recursos da saúde e da educação para investir na festa”, asseverou o prefeito Celso Ribeiro. Em setembro, quando Vargem comemora seu aniversário de fundação, o jornal apurou que é pretensão da prefeitura municipal realizar um show ainda a ser definido e que provavelmente acontecerá na Represa Eduíno Sbardellini para comemorar os seus 152 anos de fundação.

“Procuramos manter a responsabilidade fiscal do município e o comprometimento com a gestão pública. Quanto ao entretenimento, não temos medido esforços para a realização da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana que está fazendo 50 anos em 2026, além de investirmos em outras realizações culturais, como a Festa das Nações, Festa do Milho e demais eventos do município”, afirmou o chefe do Executivo.

O que previa a licitação

Pelo edital, a empresa vencedora receberia a permissão de uso precário e o direito de exploração comercial do Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento — incluindo a renda dos ingressos —, mas arcaria integralmente com os custos dos shows e de toda a estrutura do evento. A prefeitura, diante das dificuldades financeiras da atual gestão, não prevê custear apresentações com entrada gratuita, como ocorria em edições anteriores, limitando sua contribuição à manutenção e limpeza do espaço.

A programação prevista incluía quatro noites de shows com artistas de projeção nacional, rodeio em touros, provas de tambores e team penning entre os dias 24 e 27 de setembro. O dia 26 marcaria o aniversário do município e seria palco do show principal.

A última Festa da Batata realizada em Vargem Grande do Sul aconteceu na gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes em setembro de 2024, durante a comemoração dos 150 anos de fundação do município.