Com 32 casos em 2026, Defesa Civil reforça ações contra queimadas

A proximidade do período de estiagem tem mobilizado a Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul na preparação para o combate aos incêndios que costumam se intensificar nesta época do ano. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o diretor do Departamento de Segurança e Trânsito, Rogério Bocamino, detalhou as medidas adotadas pelo município para prevenir e enfrentar ocorrências de queimadas em áreas urbanas e rurais.

Segundo Bocamino, essas ações tiveram início há alguns meses, com a participação da Defesa Civil municipal em oficinas promovidas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, realizadas em Itatiba e voltadas à prevenção e ao combate a incêndios. O objetivo foi capacitar as equipes para atuar durante o período de maior risco.

Como parte desse trabalho, a Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu novos equipamentos, entre eles cantis, facões, abafadores e bombas costais. Os materiais serão incorporados aos recursos já utilizados pela Defesa Civil nas operações de combate ao fogo. Além disso, os veículos empregados nessas ocorrências, incluindo um caminhão e uma caminhonete, estão em plenas condições de uso para atender eventuais emergências.

A prevenção também tem sido reforçada por meio de ações de conscientização. A Defesa Civil mantém contato direto com produtores rurais por meio de grupos de WhatsApp, repassando orientações relacionadas à Campanha de Prevenção a Incêndios. De acordo com Bocamino, a prefeitura também deverá iniciar em breve uma campanha voltada a toda a população.

32 casos já registrados

Neste ano, até o mês de junho, foram registradas e atendidas 32 ocorrências de incêndio no município. O número, segundo o diretor, é semelhante ao contabilizado no mesmo período de 2025.

As áreas rurais continuam sendo apontadas como as mais vulneráveis aos incêndios, principalmente em razão da extensa cobertura vegetal. As margens de rodovias também estão entre os locais de maior atenção, já que muitos focos têm início nesses trechos. Além disso, a Defesa Civil mantém monitoramento constante em pontos considerados estratégicos, como o Morro do Pacaembu, Jardim Morumbi, Jardim São Paulo e a região da Mina do Zecão.

Orientações

Em relação às orientações à população, Bocamino destaca a importância do descarte correto de entulhos e materiais inflamáveis. Nos serviços de limpeza de terrenos, a recomendação é que folhas e resíduos vegetais sejam acondicionados em sacos e descartados adequadamente, evitando a prática de queimadas. Outra medida preventiva é a manutenção de faixas de proteção entre áreas de mata e residências, tanto na zona rural quanto na urbana, para reduzir o risco de propagação do fogo.

Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. A Guarda Civil Municipal também pode ser contatada pelo número 153 ou pelo telefone (19) 3641-5877 para atendimento de ocorrências relacionadas a incêndios e outras emergências.

Prevenção

Além das ações realizadas pelos municípios, o Governo do Estado de São Paulo reforçou a estrutura de prevenção e combate aos incêndios florestais para o período de estiagem de 2026. A estratégia foi ampliada após a grave crise registrada em 2024, considerada uma das piores da história paulista, quando mais de 8 mil focos de incêndio foram contabilizados em diversas regiões do estado.

Entre as novidades está a implantação do programa “Muralha do Fogo”, sistema que utilizará câmeras instaladas em rodovias e outros pontos estratégicos para identificar rapidamente focos de incêndio. As imagens serão monitoradas em tempo real pelos centros de operação da Defesa Civil, permitindo uma resposta mais rápida antes que as chamas atinjam grandes proporções.

O Estado também passou a utilizar um Painel de Inteligência com recursos de Inteligência Artificial, capaz de cruzar informações meteorológicas, mapas de risco, registros de ocorrências e imagens de satélite para antecipar situações de perigo e orientar a tomada de decisões pelas equipes de emergência.

Outra ferramenta adotada é uma parceria com o aplicativo Waze, que permitirá aos motoristas informar focos de incêndio observados nas estradas, contribuindo para o monitoramento e agilizando o acionamento das equipes de combate.

O plano estadual de contingência para 2026 envolve mais de 600 municípios paulistas e mobiliza milhares de agentes. Entre os investimentos estão a aquisição de caminhões-pipa, viaturas, kits de combate a incêndio e equipamentos destinados às equipes que atuam na linha de frente.

A Defesa Civil também reforçou os treinamentos para agentes municipais e ampliou o uso de tecnologias como monitoramento por satélites, drones equipados com câmeras térmicas, sensoriamento remoto e sistemas de inteligência artificial. O objetivo é reduzir os impactos da estiagem e responder com maior rapidez aos incêndios, especialmente diante da previsão de temperaturas acima da média e da influência do fenômeno El Niño.