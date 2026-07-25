50 anos após a divulgação jornalística da Romaria

Há alguns dias, recebemos arquivo divulgado pela “internet” sobre nossa terra, que transmitia seus dados e localização, porém sentimos a falta de divulgação de seus fatos históricos, em especial a filmagem de “O Cangaceiro”, primeiro filme nacional premiado no exterior, e da “Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana” que desde 27 de julho de 1975 projeta nossa terra.



Como em fevereiro de 1975, mudamos para a Capital, para estudar e seguir a carreira profissional, somente soubemos de seu evento, em sua segunda edição, pelo Caderno Folha Ilustrada, publicado pelo Jornal Folha de São Paulo conforme discorreremos.

Felizmente, em 1976, o jornalista Nelson Maenara, visualizou seu sucesso duradouro e escreveu excelente reportagem intitulada “A fé, em nova montagem numa curiosa festa”, com ilustração de foto colorida que mostrava os cavaleiros, que ao passar beijavam as numerosas fitas coloridas bentas que esvoaçavam do cruzeiro, localizado na Praça Capitão João Pinto Fontão.

Ocorre que na época da publicação da matéria, trabalhávamos no INOCOOP-SP – Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais do Estado de São Paulo, responsável pela organização de entidades para construção de casas populares de qualidade.

O responsável pela viabilização do empreendimento e acesso dos cooperados, e por opção do “mural”, senhor Oliveira, com seu espírito criativo e alegre, não teve dúvida, colocou a reportagem em destaque, com o adendo de que os vargengrandenses dr. Celso (Desembargador Antônio Celso Aguilar Cortez – chefe do Departamento Jurídico); dr. Luiz Antônio (Fontão Caixeta – Arquiteto do Órgão); e Alan (Mario Poggio Junior – auxiliar de Contabilidade) participavam da cavalgada.



Em que pese as muitas gozações sofridas, ficamos felizes de ver nossa terra em destaque.

Hoje, como diz o poeta: “A barriga burguesa atrás de uma mesa chora de saudade”, pela divulgação da terra, ainda que haja risco de sofrer novas gozações.

Mario Poggio Junior