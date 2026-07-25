Da Rerum Novarum à Magnifica Humanitas: os 135 anos da Paróquia Sant’Ana, de Leão XIII a Leão XIV

Como filho da querida Vargem Grande do Sul, sinto uma alegria muito especial ao participar, ainda que por meio deste artigo, das celebrações dos 135 anos da criação da Paróquia Sant’Ana e dos 50 anos da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. Esta é a cidade onde nasci, a comunidade onde fui batizado, recebi os sacramentos da iniciação cristã, fui ordenado diácono e presbítero e, mais tarde, tive a graça de servir como vigário paroquial. Minha história de fé se confunde com a história desta comunidade.



A celebração deste jubileu nos convida a olhar para o passado com gratidão e para o futuro com esperança. É interessante perceber que a criação da Paróquia Sant’Ana, em 1891, aconteceu justamente no ano em que o Papa Leão XIII publicou a histórica encíclica Rerum Novarum. Com ela, a Igreja inaugurava de forma mais sistemática a sua Doutrina Social, oferecendo uma resposta cristã aos desafios do mundo do trabalho, das desigualdades sociais e da dignidade da pessoa humana. Era um convite para que a evangelização jamais se afastasse da realidade concreta da vida, especialmente da vida dos mais pobres.



Essa inspiração encontrou em nossa terra um testemunho admirável no Bem-Aventurado Padre Donizetti Tavares de Lima. Seu ministério marcou profundamente a história da Paróquia Sant’Ana. Homem de oração, de caridade e de grande sensibilidade para com os que sofriam, fez do Evangelho um caminho de esperança para milhares de pessoas. Seu exemplo permanece como um patrimônio espiritual para toda a Igreja.



Hoje, 135 anos depois, a Paróquia Sant’Ana celebra seu jubileu sob o pontificado de outro Papa Leão: Leão XIV. Também ele convida a Igreja a responder aos desafios de seu tempo sem perder de vista a centralidade da pessoa humana. Seu magistério reforça o compromisso com os pobres, a promoção da dignidade humana e a responsabilidade ética diante das novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial, para que todo progresso científico e tecnológico esteja sempre a serviço da vida e nunca acima dela.



Assim, entre a Rerum Novarum de Leão XIII e a Magnifica Humanitas de Leão XIV, percebemos uma mesma inspiração atravessando a história: anunciar Jesus Cristo e promover uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Mudam os desafios de cada época, mas permanece a missão da Igreja de iluminar o mundo com a força do Evangelho.



Celebrar os 135 anos da Paróquia Sant’Ana é agradecer por tantas gerações de sacerdotes, religiosas, lideranças leigas e famílias que edificaram esta comunidade de fé. É reconhecer que cada geração recebeu o Evangelho como um dom e assumiu a responsabilidade de transmiti-lo à seguinte.

Da mesma forma, os 50 anos da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana expressam a riqueza da religiosidade popular. Mais do que uma tradição, ela manifesta a identidade de um povo, a força da cultura rural e a fé simples daqueles que continuam encontrando em Sant’Ana um exemplo de perseverança, trabalho e confiança em Deus.



Dou graças ao Senhor por tudo o que a Paróquia Sant’Ana representa na vida de Vargem Grande do Sul e também na minha própria vocação. Que este jubileu renove em todos nós o ardor missionário, fortaleça a comunhão entre as famílias e desperte nas novas gerações o desejo de continuar escrevendo esta bela história de evangelização.

Parabéns à minha querida terra natal! Que Sant’Ana continue intercedendo por Vargem Grande do Sul e que os próximos anos sejam marcados pela mesma fé que sustentou nossos antepassados e continua inspirando nossa caminhada.

Pe. Luis Fernando da Silva – Secretário Executivo da CNBB – Regional Sul 1 (Estado de São Paulo)