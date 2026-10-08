Dupla é detida com crack no Jardim Dolores

Um homem foi preso em flagrante e um adolescente foi apreendido na quarta-feira, 7 de outubro, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na rua Pedro Ferrari, no bairro Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 9h40 pela equipe do 2º Pelotão da 4ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Os cabos Salomão e Márcio que faziam patrulhamento ostensivo e preventivo pelo município foram abordados por um morador que não quis se identificar, por temer represálias do crime organizado. Ele relatou que o tráfico acontecia todos os dias naquele endereço e que o responsável pernoitava na casa do adolescente, onde as drogas ficariam escondidas na janela do quarto do jovem. Como os policiais já conheciam os dois, seguiram até o local.

Na frente do imóvel, a equipe abordou o adolescente e, na busca pessoal, encontrou com ele R$ 210,00 em cédulas diversas. Questionado sobre o tráfico, ele confessou a prática e disse que guardava as drogas no quarto, sem o consentimento da mãe. Diante disso, os policiais procuraram a mulher, que estava dentro da casa, e ela autorizou e acompanhou as buscas. Ela também informou que o homem dormia na cama do filho naquele momento.

O homem foi encontrado no quarto e, na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com ele. Ao ser perguntado sobre drogas no local, afirmou que, se houvesse alguma, pertenceria aos dois. Na janela do cômodo, os policiais encontraram cinco kits de crack: dois com nove pedras grandes, conhecidas como “toro”, e três com 31 pedras menores.

Indagados novamente, ambos assumiram a propriedade da droga. Segundo a ocorrência, as pedras grandes seriam vendidas a R$ 50,00 cada e as menores a R$ 10,00 cada.

Os dois receberam voz de prisão e de apreensão em flagrante, foram informados de seus direitos constitucionais e algemados, medida que, segundo os policiais, visou resguardar a integridade física da equipe e dos próprios detidos. Eles passaram por atendimento médico no Posto de Pronto Atendimento (PPA), onde foram emitidos laudos cautelares, e depois foram apresentados na delegacia de polícia. O delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a prisão e a apreensão.

O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista. O adolescente foi levado à Unidade Andorinhas da Fundação Casa.

Foto: Polícia Militar