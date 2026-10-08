Bão Di Goli e Raio disputam a final do Futsal 2026

O Bão Di Goli Futebol Clube e o Raio Esporte Clube disputam nesta sexta-feira, dia 9 de outubro, às 20h, a final do Campeonato Municipal de Futsal de Vargem Grande do Sul, torneio realizado pela Prefeitura, por meio do Departamento de Esporte e Lazer. A decisão será no ginásio do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, na Vila Santana.

Atual campeão do torneio, o Bão Di Goli chega à final após vencer o Cohab por 6 a 1, na partida realizada na terça-feira, dia 8, com dois gols do Wellington, três gols do Eduardo Henrique Torres e um gol do Kayke. Leonardo fez o único gol do Cohab no jogo.

Na partida seguinte, o Raio Futsal, estreante no campeonato, venceu o Aliança por 6 a 4, para conquistar a ida à final desta sexta-feira. Os gols do Raio foram de Miguel Santos, que marcou duas vezes, além de Duzinho, Dudu Valim, e Vinicinho. Vinícius Rabelo marcou 3 gols para o Aliança e João Carlos também fez o dele.

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