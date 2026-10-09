Espaço Evelyn terá festa para crianças dia 12

O Espaço Evelyn realizará no dia 12 de outubro sua tradicional festa em homenagem às crianças. A programação acontecerá das 9h às 13h, na Avenida Evelyn Mendonça Figueiredo, próximo à Praça da Bíblia, com distribuição de brinquedos.

Durante a festa, as crianças poderão participar de atividades em brinquedos infláveis e de atividades esportivas. Também serão oferecidos cachorro-quente, batata frita, pastéis, suco e sorvete aos participantes.

O evento

A festa para todas as crianças de Vargem Grande do Sul é realizada em homenagem a Evelyn Mendonça de Figueiredo, falecida em 22 de julho de 2018, aos 35 anos. Evelyn foi responsável por organizar, durante alguns anos uma ação social voltada as crianças da cidade, promovendo momentos de alegria, brincadeiras e distribuição de brinquedos nesta data tão especial.

A tradição foi mantida por seus pais, Helena e Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho, e um grupo de voluntários,que realizaram o Espaço Evelyn. A iniciativa cresceu a cada edição e o evento agora faz parte do calendário oficial de eventos da cidade, com apoio dos Departamentos de Cultura e Turismo, Esportes e Lazer e Ação Social da Prefeitura Municipal.

Foto: Arquivo Gazeta