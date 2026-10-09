Bazar do GAVI acontece neste sábado, dia 10 

O Grupo de Apoio à Vida (GAVI) promove neste sábado, dia 10 de outubro, mais uma edição de seu bazar beneficente. A ação será realizada das 7h30 às 14h, na sede da entidade, localizada na Rua Major Corrêa, nº 112, no Centro.

O bazar terá produtos variados a preços acessíveis, e toda a renda arrecadada será destinada à manutenção das ações desenvolvidas pelo GAVI. A entidade presta assistência a pacientes em tratamento, com auxílio para alimentos, medicamentos, leites, frutas e outros itens essenciais.

A comunidade é convidada a participar e contribuir com o trabalho realizado pela entidade, que atende diversas famílias do município.