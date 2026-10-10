Festa de Nossa Senhora Aparecida reúne fiéis na igreja

A programação em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, segue neste final de semana na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Vargem Grande do Sul. Iniciadas no dia 3 de outubro, as celebrações prosseguem até o dia 25, com uma programação organizada pela paróquia.

A novena de Nossa Senhora Aparecida acontece de 3 a 11 de outubro, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, com o tema “Com Maria, em comunidade, conhecer e praticar a Palavra”.



Neste sábado, dia 10, às 10h, a imagem de Nossa Senhora será levada à Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul. Às 18h30, o padre Gabriel Balan Leme celebra o oitavo dia da novena, com o tema “Maria é feliz porque ouve a Palavra de Deus e a coloca em prática”.

O encerramento da novena será neste domingo, dia 11, às 18h, com o tema “Maria, a escolhida do Senhor”. A celebração será presidida por Dom José Carlos Brandão Cabral, bispo emérito de São João da Boa Vista.

Festa da Padroeira terá carreata e show de prêmios

Paralelamente à novena, a Festa da Padroeira 2026 segue com atividades na Praça Nossa Senhora Aparecida, em Vargem Grande do Sul. A programação está distribuída em cinco fins de semana, com atrações religiosas e festivas.

Neste sábado, dia 10, a programação começa às 8h30, com uma gincana para crianças na praça. Às 18h, tem início a festa, enquanto a missa e a novena serão realizadas às 18h30.

No domingo, dia 11, serão celebradas missas às 7h e às 9h. Às 10h, uma carreata sairá da Praça Nossa Senhora Aparecida. Às 18h, haverá missa e novena, com a festa novamente a partir das 18h.

O show de prêmios será realizado no sábado, dia 17, às 19h, no Centro Pastoral Padre Donizetti. Já no domingo, dia 25, das 8h às 14h, o espaço receberá a entrega do bolo de Nossa Senhora Aparecida.

Solenidade de Nossa Senhora Aparecida será nesta segunda-feira

A solenidade de Nossa Senhora Aparecida será celebrada nesta segunda-feira, dia 12 de outubro, data dedicada à Padroeira do Brasil. A programação contará com missas em diferentes horários e momentos especiais ao longo do dia.

A primeira celebração será às 5h, presidida pelo padre Agnaldo José dos Santos, com a entrada dos avós e a coroação de Nossa Senhora. Às 7h, o padre William Aparecido Leal celebrará a missa, que terá a entrada dos pescadores.



Às 10h, o padre Paulo Sérgio de Souza celebrará a missa com batizados e entrada das Filhas de Maria. Ao meio-dia, será realizada a bênção dos motociclistas. Às 16h, padre Richard Strazza da Silva celebrará a missa, com a entrada dos agricultores.

Encerrando a programação, às 18h será celebrada missa pelos padres Paulo Sérgio de Souza e Agnaldo José dos Santos, com a entrada das mães que perderam filhos. Após a celebração, será realizada a procissão.