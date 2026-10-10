Renovias espera 675 mil veículos durante feriado prolongado

A Renovias, concessionária que opera as estradas da região de Vargem Grande do Sul, espera a passagem de 675,1 mil veículos pelas rodovias de Campinas ao sul de Minas Gerais durante a operação especial para o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira, dia 12. Entre esta sexta-feira, dia 9, e segunda-feira, haverá reforço das equipes para atender os motoristas ao longo dos 345 quilômetros de malha viária administrados pela concessionária.

Na saída para o feriado, a previsão é de maior movimento no sentido norte (interior), entre 14h e 19h de sexta-feira e das 8h às 13h no sábado, dia 10. Para o retorno, o fluxo aumenta na segunda-feira, entre 14h e 19h, no sentido sul (São Paulo).

Durante o período, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Renovias funcionará 24 horas, acompanhando as condições de tráfego e acionando os recursos necessários para atendimento nas rodovias. A concessionária contará com viaturas de inspeção, guinchos leves e pesados e ambulâncias, que estarão disponíveis para atendimento dos clientes.

“Nos períodos de maior movimento, é importante que o motorista planeje a viagem e evite os horários de pico. Também reforçamos a necessidade de acompanhar as condições do tempo e adotar uma condução mais cautelosa em casos de chuva e ventos fortes. Tudo isso contribui para uma viagem mais segura”, destaca Alexandre Bueno, coordenador de Operações da Renovias.

Atenção em caso de chuva e ventos fortes

A Renovias orienta os motoristas a acompanharem as condições meteorológicas antes de iniciar a viagem e a redobrarem os cuidados caso encontrem chuva ou ventos fortes pelo caminho.

Com pista molhada, a recomendação é reduzir a velocidade, aumentar a distância em relação ao veículo da frente e evitar freadas e mudanças bruscas de direção. Os faróis precisam permanecer acesos e, em situações de baixa visibilidade, o motorista deve procurar um local seguro para aguardar a melhora das condições.

Em caso de ventos fortes, a atenção deve ser ainda maior, especialmente para motocicletas e veículos de grande porte. A orientação é manter velocidade segura.

Atendimento

Os clientes podem entrar em contato com a Renovias pelo 0800 055 9696 durante 24h para necessidade de auxílio ou emergência durante a viagem. As rodovias também contam com call boxes, que permitem comunicação direta com o CCO.

Antes de pegar a estrada, a recomendação é verificar as condições do veículo, incluindo pneus, freios, iluminação e limpadores de para-brisa. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes. Também é importante respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo à frente e nunca utilizar o celular enquanto dirige.

Cuidados

A orientação aos motoristas em caso de chuva e ventos fortes é reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente; manter os faróis acesos e evitar manobras bruscas. Em caso de baixa visibilidade, o motorista deve parar em local seguro. Outra orientação é evitar mudanças bruscas de faixa e redobrar a atenção, principalmente ao ultrapassar veículos de grande porte, como caminhões e carretas.