Copa Hwarang une esporte e solidariedade

A equipe Hwarang-do realizará neste domingo, 11 de outubro, a Copa Hwarang 2026, no Poliesportivo José Cortez, em Vargem Grande do Sul. O evento terá início às 8h e conta com premiação para todos os participantes, além de brindes e uma ação especial em referência ao outubro Rosa.

Em parceria com a Casa da Amizade e o Rotary Club, a equipe também promoverá uma campanha de arrecadação de leite. Para participar da ação solidária, o público é convidado a doar um litro de leite, que será destinado ao GAVI (Grupo de Apoio à Vida), entidade de Vargem Grande do Sul.

A iniciativa busca unir esporte e solidariedade, contribuindo com o trabalho realizado pelo GAVI no acolhimento de pessoas em tratamento contra o câncer. Durante o evento, também haverá surpresas para as mulheres, em alusão ao Outubro Rosa.

As inscrições para a Copa Hwarang 2026 são limitadas