GCM resgata tamanduá-mirim em quintal no Jd. São Joaquim

Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul capturou, na madrugada de 1º de outubro, quinta-feira, um tamanduá-mirim que estava no quintal de uma residência no Jardim São Joaquim. O acionamento ocorreu às 20h06, na Rua Francisco Belmonte Vera.

Segundo as informações repassadas pela GCM, o animal estava totalmente saudável e não apresentava lesões. A captura foi realizada no próprio local pelos guardas Roberto, Toneto e Tais, com o subinspetor Sato.

Após a captura, o tamanduá foi levado e solto em uma área de mata ciliar próxima ao Bosque Municipal.

A GCM reforça a orientação para que, ao encontrar um animal silvestre, a população não cause danos nem tente machucá-lo. O correto é acionar um órgão competente, que fará a captura de forma segura, protegendo tanto o animal quanto as pessoas.