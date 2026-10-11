Hospital de Caridade inaugura sistema de energia solar

O Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul inaugurou, na quinta-feira, 8 de outubro, o sistema solar fotovoltaico instalado pela Neoenergia Elektro. O investimento da Neoenergia Elektro no projeto foi de R$ 380 mil, com expectativa de economia de aproximadamente R$ 120 mil por ano na conta de energia elétrica.

A usina já está em funcionamento e deverá atender cerca de 40% da demanda de energia do hospital. Com produção anual estimada em 134,15 MWh, o sistema está em operação assistida e utiliza uma fonte de energia renovável.

A solenidade de entrega contou com a presença da primeira-dama Micaela Ribeiro, do vice-prefeito Guilherme Nicolau, do presidente da Câmara Municipal, Maicon Canato, e dos vereadores Vagner Loiola, o Bilu, Vanessa Martins, Serginho da Farmácia e Paulinho.

Representando a Neoenergia Elektro, estiveram presentes o supervisor do Programa de Eficiência Energética Levy Morais, o representante institucional Joás Rodrigues, o engenheiro do programa Felipe Ferreira, a analista Adele Buozi, o assessor de imprensa Ricardo Araújo, a gerente de Operações Ana Faria e o supervisor de Operações Márcio Vital.

Segundo José Geraldo Ramazotti, interventor do hospital, a instalação deverá reduzir as despesas com energia elétrica. “Economizaremos cerca de R$ 9 mil por mês. Estamos muito agradecidos à Neoenergia Elektro por esse grandioso projeto, que irá beneficiar toda a população de Vargem Grande do Sul”, afirmou.

Fotos: Reportagem

Levy Morais destacou os benefícios do investimento para a unidade hospitalar. “O Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul passa a contar com uma fonte de energia renovável que ajudará a reduzir despesas operacionais e aumentar a eficiência do consumo elétrico da unidade. É um investimento que combina sustentabilidade, modernização da infraestrutura e benefícios diretos para a comunidade atendida pelo hospital”, declarou.

Ao longo de 2026, mais de R$ 3 milhões foram destinados pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) à instalação de usinas solares para hospitais, escolas e famílias de baixa renda na área de concessão da Neoenergia Elektro, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Além do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, outras unidades de saúde foram contempladas pelo programa neste ano: o Centro de Saúde de Anhembi, o Hospital Municipal de Riversul, a Santa Casa de Paulo de Faria, a UPA Armando José Prado Barone, em Ilha Comprida, a Unidade Básica de Saúde de Macedônia e a UBS Doutor Manoel Perez Bazan, em Miracatu.