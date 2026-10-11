Dia de Nossa Sra. Aparecida destaca patrimônio histórico em Vargem

O Brasil celebra nesta segunda-feira, 12 de outubro, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do país. A data mobiliza milhões de fiéis em missas, procissões e romarias, especialmente no Santuário Nacional de Aparecida, um dos principais centros de peregrinação católica do mundo.

A devoção começou em 1717, quando pescadores encontraram uma imagem da Virgem Maria no rio Paraíba do Sul. Em 1930, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Padroeira do Brasil pelo Papa Pio XI. Para os católicos, a data representa fé, proteção e agradecimento.



Em Vargem Grande do Sul, a celebração tem um significado histórico particular: a cidade abriga a Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, construída por iniciativa do Beato Padre Donizetti Tavares de Lima, que viveu no município entre 1909 e 1926 e era fervoroso devoto da Santa.



O templo é uma das marcas do legado religioso deixado pelo sacerdote, beatificado em 2019 e venerado por fiéis de diversas regiões do país. É a única igreja construída por ele e dedicada à Padroeira do Brasil.

Reformas e acessibilidade

A Igreja Matriz passa por reformas e ampliação para melhorar as condições de atendimento aos frequentadores. Entre os objetivos está o aumento do espaço interno, permitindo receber mais fiéis, além de melhorias de acessibilidade, especialmente para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

As intervenções, entretanto, foram acompanhadas de polêmica. A proposta inicial incluía a construção de um memorial anexo à igreja para receber os restos mortais dos pais de Padre Donizetti, Francisca Cândida Tavares de Lima e Tristão Tavares de Lima.



A iniciativa gerou questionamentos e, após posicionamento da Diocese de São João da Boa Vista com base em normas canônicas, ficou definido que os restos mortais permanecerão na capela do Cemitério da Saudade, que deverá receber melhorias para permitir a visitação. Com isso, as obras da Matriz seguem com foco na reforma e ampliação do espaço religioso.

Nome da Padroeira em debate político

Recentemente, Nossa Senhora Aparecida também foi citada em uma controvérsia política nacional. Publicações nas redes sociais atribuíram ao senador Flávio Bolsonaro a intenção de retirar da Santa o título de Padroeira do Brasil. A informação foi desmentida.



A polêmica foi associada a um projeto apresentado em 2007 pelo então deputado federal Galli, que propunha a retirada do título e acabou arquivado em 2008. O episódio voltou a chamar a atenção para o uso de símbolos religiosos no debate político e para a necessidade de verificar informações divulgadas nas redes sociais.



Neste 12 de outubro, a celebração de Nossa Senhora Aparecida também convida os vargengrandenses a olhar para a história local. Construída por um sacerdote profundamente devoto da Santa, a Matriz permanece como referência religiosa e histórica, enquanto passa por mudanças destinadas a acolher melhor a comunidade.