Frente Social visitou Expoflora

Integrantes do projeto Frente Social de Trabalho participaram, no dia 18, de uma visita à Expoflora, em Holambra. A atividade foi organizada pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do Departamento de Ação Social, como uma oportunidade de convivência e integração.

Também participaram os adolescentes do grupo “Os Sonhadores”, acompanhados pela orientadora social Letícia Ribeiro, e integrantes do “Fortalecendo a Família”. O grupo contou ainda com o acompanhamento das assistentes sociais Patrícia Maria e Maisse Colombo e do chefe de equipe, Marcelo Teixeira.

A organização da Expoflora ofereceu as entradas, enquanto a Prefeitura providenciou transporte e lanche. Durante o passeio, os participantes conheceram diferentes tipos de flores, assistiram a apresentações de danças holandesas e aproveitaram o parque de diversões.

Para a diretora de Ação Social, Eva Rodrigues, momentos como esse promovem a integração, fortalecem vínculos comunitários e contribuem para combater o isolamento social.