Brincagrama será realizado em Grama nos dias 13 e 14

Os Departamentos de Educação e de Esportes promovem, nos dias 13 e 14 de outubro, a segunda edição do Brincagrama, evento em comemoração ao Dia das Crianças destinado aos alunos da rede municipal de ensino.

As atividades serão realizadas no Ginásio de Esportes e no Complexo Esportivo, reunindo atrações esportivas e recreativas para as crianças. A programação contará com brinquedos infláveis e atividades esportivas, entre outras ações voltadas ao público infantil.

O evento será realizado durante o horário das aulas, permitindo a participação dos alunos da rede municipal de ensino ao longo dos dois dias de programação.

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