Amanhã tem Festa do Dia das Crianças no Espaço Evelyn

O Espaço Evelyn realiza nesta segunda-feira, dia 12 de outubro uma festa em homenagem às crianças. A programação acontecerá das 9h às 13h, na Avenida Evelyn Mendonça Figueiredo, próximo à Praça da Bíblia, com distribuição de brinquedos aos participantes.

Durante a manhã, as crianças poderão participar de atividades em brinquedos infláveis e de atividades esportivas. A programação também contará com a distribuição de cachorro-quente, batata frita, pastéis, suco e sorvete.

A festa no Espaço Evelyn

A festa realizada para as crianças, é uma homenagem a Evelyn Mendonça de Figueiredo, que faleceu em 22 de julho de 2018, aos 35 anos. Durante alguns anos, Evelyn organizou uma ação social voltada às crianças do município, com brincadeiras, momentos de confraternização e distribuição de brinquedos no Dia das Crianças.

Após sua morte, a iniciativa foi mantida por seus pais, Helena e Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho, com o apoio de um grupo de voluntários. A ação deu origem ao Espaço Evelyn, que passou a realizar anualmente a programação em homenagem às crianças.

A cada edição, o evento foi ampliado e passou a integrar o calendário oficial de eventos de Vargem Grande do Sul. A iniciativa conta com o apoio dos Departamentos de Cultura e Turismo, Esportes e Lazer e Ação Social da Prefeitura Municipal.