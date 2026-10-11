Saiba o que irá funcionar no feriado de Nossa Sra. Aparecida

O dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, é celebrado nesta segunda-feira, dia 12. A data é feriado nacional e a Gazeta de Vargem Grande procurou saber até que horário os supermercados deverão estar abertos e quais serviços de urgência e emergência funcionarão.



Os supermercados Estrela e Palmiro abrirão das 8h00 às 20h00. O Peres Atacarejo funcionará das 8h00 ao 12h00. Já o Nako abrirá das 7h00 ao 12h00. O Marin terá o expediente das 7h00 às 16h00. O Santa Fé abrirá das 7h00 às 20h.

O Santa Terezinha, Bella Vista, o Santa Edwirges, o Novo Milênio, o Santa Marta e o Cesta Básica estarão fechados. Até o fechamento desta edição o União e o Gricki ainda não haviam definido seus horários de funcionamento.

Prefeitura

Na segunda-feira, dia 12, a coleta de lixo e limpeza pública serão realizadas normalmente e os serviços emergenciais Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio e Guarda Civil Municipal também funcionarão normalmente.



O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estará com uma equipe de plantão e os cemitérios e velórios também estarão funcionando.

Na Prefeitura será ponto facultativo e o expediente retornará nesta terça-feira, dia 13 de outubro.