Boxe de Vargem conquista espaço em competições regionais

O boxe vem ganhando cada vez mais espaço em Vargem Grande do Sul, e a Escola de Artes Marciais Mestre Carlos Xavier tem contribuído diretamente para esse crescimento, oferecendo treinamento tanto para quem busca qualidade de vida quanto para aqueles que desejam ingressar no universo competitivo.

Sob orientação do professor Francisco, o trabalho vem reunindo alunos de diferentes idades e objetivos. Atualmente, a modalidade conta com dezenas de praticantes, formando uma base sólida para o desenvolvimento do boxe no município.

O professor destaca, porém, que os resultados competitivos representam apenas uma parte do trabalho desenvolvido diariamente. “Vale ressaltar que o boxe vai muito além das competições. A maioria dos nossos alunos pratica a modalidade em busca de mais saúde, mobilidade, condicionamento físico, disciplina e qualidade de vida. Conhecido como a ‘nobre arte’ e também como a ‘doce ciência’, o boxe é uma prática completa, capaz de contribuir para o desenvolvimento físico e mental de seus praticantes”, observou o professor Francisco.

Ao mesmo tempo, alguns alunos vêm se destacando nas competições. Recentemente, os atletas da escola participaram do evento Lions of Fight, realizado em Mococa.

Um dos destaques foi Miguel Lopes, que conquistou mais uma vitória em sua trajetória no boxe. Miguel já havia vencido sua primeira luta em dezembro, durante o evento Surian Fight, realizado em São José do Rio Pardo, e agora voltou a apresentar boa evolução dentro do ringue.

Também representaram Vargem Grande do Sul os atletas Thales Soares e Cauan da Costa. Thales enfrentou Caiky Sabino, de São João da Boa Vista, enquanto Cauan lutou contra Gabriel Mota, de São José do Rio Pardo. Apesar das derrotas, a participação faz parte do processo de amadurecimento e desenvolvimento dos atletas dentro da modalidade.

A participação em eventos regionais permite aos alunos adquirirem experiência e também fortalece o nome de Vargem Grande do Sul dentro do cenário do boxe.

A Escola de Artes Marciais Mestre Carlos Xavier está localizada na Rua Virgílio Forlin, 160, Jardim Primavera, em Vargem Grande do Sul, oferecendo estrutura para o treinamento de iniciantes, praticantes que buscam saúde e qualidade de vida e também atletas interessados em competições.

Mais informações sobre a escola podem ser acompanhadas pelo Instagram @escoladeartesmarciaismx.