Depto. de Esportes participou de evento em São Paulo

O diretor de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul, André Leone, e parte da equipe da pasta, estiveram em São Paulo recentemente, participando do COB Expo, uma das maiores feiras de esportes olímpicos da América Latina, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O evento tem o objetivo de conectar atletas, confederações, marcas, fãs e profissionais do setor esportivo. A edição deste ano foi realizada entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, no Pro Magno Centro de Evento, na Capital paulista.

O evento, que contou com 26 arenas esportivas, teve como um dos seus pilares a formação profissional, oferecendo mais de 50 cursos em áreas como Gestão, Transparência e Legislação; Integridade, Ética e Esporte Seguro; Patrocínio, Comunicação e Marketing Esportivo; Ciências do Esporte, Treinamento e Alta Performance; Formação do Atleta: da Base ao Alto Rendimento; e Mulher no Esporte. O encontro teve ainda palestras com grandes nomes do esporte, fóruns de estudos olímpicos e experiências práticas para o público, estimado em mais de 95 mil pessoas.

“Mais um ano presente nesse evento fantástico, busca de conhecimentos, modernidade, networking e firmar que o Departamento de Esporte e Lazer é parceiro do Comitê Olímpico do Brasil, grande avanço do Esporte da nossa cidade, seguimos empenhado na busca de melhores oportunidades para os munícipes”, postou André em suas redes sociais.

Entre os eventos que o diretor de Esportes e membros da pasta participaram esteve o VI Encontro Nacional de Secretários Municipais do Esporte. “Semana muito produtiva participando desse evento que reuniu o melhor do esporte Olímpico, conseguimos levar grande parte do Departamento de Esporte e Lazer para uma experiência incrível de aprendizagem, seguimos buscando o melhor para o esporte do nosso município”, descreveu André.