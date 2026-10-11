Itobi terá programação especial para o Dia das Crianças

A Prefeitura de Itobi, através do Departamento de Cultura e Turismo, realizará uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. A atividade deverá acontecer neste domingo, dia 11 de outubro, no Centro Comunitário, com atrações gratuitas para o público infantil.

A programação acontecerá das 13h às 17h e contará com brinquedos infláveis, pintura no rosto, carreta da alegria e distribuição de lanche. A iniciativa foi preparada para proporcionar uma tarde de atividades e diversão às crianças do município.

O evento integra a programação do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Itobi em celebração ao Dia das Crianças.