Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu João Luiz de Souza Ribeiro, João do Estilingue como era conhecido, aos 79 anos de idade, no dia 29 de setembro. Deixou irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Maria Ângela Multini Angeli, aos 86 anos de idade, no dia 2 de outubro. Deixou o marido Archimedes, o Bepão da Câmara Municipal; as filhas Silvana, Fernanda e Luciana; genro; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Maria Elisa Ribeiro da Cunha, aos 8 anos de idade, no dia 3 de outubro. Deixou pais; irmãos; avós; tios e primos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Antônio Augusto de Freitas Filho, o Nico como era conhecido, aos 97 anos de idade, no dia 5 de outubro. Deixou filhos, netos, bisnetos, irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério da Saudade.
Faleceu José Antônio dos Santos, conhecido por tio Zé, aos 82 anos de idade, no dia 6 de outubro. Residia no Jardim Santa Marta; deixou os filhos Claudinei e Anderson; e noras. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Juvenil Cassiano Machado, aos 76 anos de idade, no dia 6 de outubro. Deixou a esposa Elenice; os filhos Fernando e Edimar; os netos Guilherme, Felipe e Alice; e as bisnetas Helena e Clhoe Vitória. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Moacir Dotta, aos 85 anos de idade, no dia 6 de outubro. Deixou a esposa Maria de Lourdes; os filhos Paulo, João e Luiz Fernando; noras; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Donizete Barbosa, conhecido por Zarreio, aos 71 anos de idade, no dia 8 de outubro. Deixou a esposa Nilce Leni Cândido Barbosa; os filhos Edson e Elisângela; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu José Aparecido Garcia Parra, o Neno Parra como era conhecido. Deixou a esposa Gláucia Pereira da Silva Parra e os filhos José Edvaldo e André. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério da Saudade.
Fotos: Arquivo Pessoal
Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.
Falecimentos em São Sebastião da Grama
Faleceu Almerinda Conceição da Silva Mathias, aos 75 anos de idade, no dia 5 de outubro. Deixa a filha Antônia. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Horácio Saragon, aos 84 anos de idade, no dia 2 de outubro. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Maria Donizete Dionízio, aos 74 anos de idade, no dia 3 de outubro. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu José Augusto Budri, aos 99 anos de idade, no dia 30 de setembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Fotos: Arquivo Pessoal
Falecimento em Itobi
Faleceu Izabel Brollo Tonetti, aos 86 anos de idade, no dia 6 de outubro. Deixou os filhos Aparecida, José Antônio, Maria, Maria Regina, Vânia, Rita, Rosana e Pedro; era também mãe de Ricardo – já falecido. Deixa ainda noras, genros, netos, bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de Itobi.