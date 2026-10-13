Vargem tem votação tranquila e define seus candidatos mais votados

Cartório Eleitoral aponta tranquilidade no primeiro turno; Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas foram os mais votados no município

As eleições do último domingo, dia 4, transcorreram com tranquilidade em Vargem Grande do Sul segundo o balanço do Cartório Eleitoral, não houve intercorrências, necessidade de substituição de urnas ou registro de boca de urna. O mesmo aconteceu em Divinolândia e São Sebastião da Grama, municípios atendidos pela mesma zona eleitoral.

De acordo com as informações fornecidas pelos responsáveis pela 229ª zona eleitoral, o chefe do cartório Sílvio D’Amico e o analista judiciário Anderson Santos, o início da votação foi marcado por filas nos locais de votação, principalmente em razão dos seis cargos em disputa. Na Escola Nair Bolonha, em Vargem, eleitores reclamaram da demora, mas o fluxo de pessoas começou a diminuir por volta das 13h. Todas as seções foram encerradas às 17h, dentro do horário previsto.

A transmissão dos dados terminou às 18h30, e todas as urnas da zona eleitoral estavam apuradas até as 20h. O Cartório Eleitoral destacou a atuação conjunta de mesários, equipes de apoio, forças de segurança, Ministério Público, Poder Judiciário, prefeituras e servidores municipais para a realização do pleito.

Para o segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro, será mantida a mesma estrutura de trabalho. A expectativa é de uma votação mais rápida, uma vez que os eleitores terão de escolher apenas o presidente da República.

Presidente

Com 100% das urnas apuradas em Vargem Grande do Sul, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 13.918 votos, correspondentes a 63,56% dos votos válidos. Lula (PT) obteve 6.003 votos, ou 27,41%.

Na sequência ficaram o escritor Augusto Cury (Avante), com 743 votos (3,39%); Ronaldo Caiado (PSD), com 622 (2,84%); Renan Santos (Missão), com 516 (2,36%); e Romeu Zema (Novo), com 63 votos (0,29%). Os dados municipais foram divulgados com base na apuração eleitoral.

Governador

Na disputa pelo governo paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi o mais votado em Vargem, com 15.333 votos, equivalentes a 76,40%. Fernando Haddad (PT) recebeu 4.618 votos, ou 23,01%, conforme os números informados para o município.

Senado

Para o Senado, Guilherme Derrite (PP) recebeu 13.874 votos, correspondentes a 37,44% dos votos válidos. André do Prado (PL) ficou próximo, com 13.763 votos (37,14%). Simone Tebet (PSB) obteve 4.625 votos (12,48%), enquanto Marina Silva (Rede) recebeu 4.101 votos (11,07%). A votação municipal integra a apuração das eleições gerais de 2026, cujos resultados oficiais podem ser consultados por município e cargo no portal do Tribunal Superior Eleitoral.